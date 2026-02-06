iPhone 17e на подходе: Apple может представить "бюджетник" уже 19 февраля — рассказываем о ключевых обновлениях

По предварительной информации, бюджетный iPhone 17e может поступить в продажу уже в конце февраля.





По информации Macworld, бюджетник должны представить уже 19 февраля. Модель, вероятно, появится на рынке уже через несколько дней после презентации. Сейчас его предшественник iPhone 16e продается по цене в $600 за версию со 128 ГБ памяти.

Ожидается, что iPhone 17e получит дисплей, аналогичный iPhone 14. В таком случае 6,1″ OLED-экран будет иметь разрешение 2532×1170 пикселей, яркость до 1200 нит и частоту обновления 60 Гц. Сообщается, что он будет поддерживать MagSafe, что позволит использовать магнитные аксессуары без совместимого чехла. Вместе с этим будет поддерживаться беспроводная зарядка мощностью до 25 Вт вместо всего 7,5 Вт в iPhone 16e.

Новый смартфон, вероятно, также получит обновление до текущего чипа Apple A19, который уже стоит в iPhone 17. Новый бюджетный «яблочный» гаджет также получит обновленный дизайн. Рамки смартфона станут тоньше, островок динамика заменит большой вырез. Однако пока эта информация не подтверждена.





Ожидается обновление модема Apple C1X 5G и чипа N1 с поддержкой Wi-Fi 7. Бюджетник также получит чип UWB для более точного местонахождения Apple Air Tags.

Мы сообщали, что Apple готовит масштабное обновление линейки устройств на ближайшие два года. Между тем утечка кода внутренней бета-версии iOS 26 раскрыл детали будущих программных обновлений Apple: iOS 26.4, iOS 27 и iOS 28.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источники: Macworld; NotebookCheck