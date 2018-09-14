iPhone Xs с процессором A12 Bionic набрал в AnTuTu рекордные 363 тыс. баллов

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В недавно представленных смартфонах iPhone Xs используется новый процессор A12 Bionic, который Apple нескромно назвала «самым производительным» из доступных для смартфонов. И, похоже, она была права. Смартфон iPhone Xs уже прошёл тест AnTuTu, который подтверждает, что такие заявления имеют право на жизнь.

Итак, в тесте AnTuTu смартфон iPhone Xs с процессором A12 Bionic набрал впечатляющие 363525 баллов. Отметим, флагманские Android-смартфоны на базе наиболее производительного на текущий момент процессора Snapdragon 845 набирают в тесте AnTuTu около 290 тыс. баллов. Правда, этот чип присутствует на рынке уже без малого год. Таким образом, iPhone Xs опережает своих конкурентов из стана Android примерно на 20%.

Если же сравнивать чип A12 Bionic с предшественником A11, то прирост производительности составляет около 33%. Количество баллов, полученных GPU, в 2 раза превосходит показатели прошлогодней модели, прирост баллов в тесте UX составляет 50%, ещё на 20% увеличился результат в тесте памяти.

Отметим, в скором времени на рынке появится смартфон Huawei Mate 20, оснащённый процессором Kirin 980, изготовленным по нормам 7-нанометрового техпроцесса. Ранее он засветился в неподтверждённом тесте AnTuTu, набрав около 350 тыс. баллов. Также добавим, в конце года ожидается анонс 7-нанометрового процессора Snapdragon 855, который также обеспечит заметный прирост производительности по сравнению с предшественником.

Источник: gizmochina