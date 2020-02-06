В 2019 году в Украине продали 9 тыс. гибридных автомобилей (40% — новых), что на 74% больше показателей предыдущего года. Однозначный лидер — Toyota





За весь прошлый в год в Украине было продано всего 7,5 тыс. электромобилей, а ежемесячные продажи до сих пор исчисляются сотнями (а не хотя бы тысячами) экземпляров. А как обстоят дела с гибридными моделями, которые представляют собой нечто среднее между «грязными» ДВС и «зелеными» батарейными электромобилями?

По данным ресурса AUTO-Consulting, за 2019 год количество автомобилей с гибридной силовой установкой в нашей стране увеличилось на 74% или на 9 тыс. шт., так что теперь в Украине суммарно по дорогам ездит более 21 тыс. «гибридов». В отличие от рынка электромобилей, где доля новых моделей в структуре прироста совсем незначительна (менее 10%), новые гибридные авто занимают 40% от общего прироста.

Безусловный лидер – Toyota, на долю которой приходится 82% рынка новых гибридов. На втором месте – родственный Lexus, с долей рынка 7%. Таким образом суммарно Toyota и Lexus занимают 89% украинского рынка, т.е. 9 из 10 новых гибридов, проданных в нашей стране, относятся к данным японским брендам.

В ТОП продаж гибридные модели Toyota, включая RAV4, C-HR и Camry. Среди новых гибридных марок, представленных в Украине, также стоит отметить Kia с ее гибридным кроссовером Niro и Mitsubishi Outlander PHEV. Остальные бренды продавались в малых объемах, при этом суммарно рынок новых гибридов по итогам 2019 года вырос на 74% и достиг 4% всего «нового» авторынка.

Другая ситуация с поставками б/у гибридных авто. Здесь лидером выступает та же Toyota с долей рынка 27%, при этом тон задают поставки гибридов с пробегом из США. Украинцы отдают предпочтение гибридным моделям Chevrolet (в основном модель Volt), Ford (Fusion и C-MAX), Honda (гибридные Civic, Accord, Clarity и Insight). Популярны также Hyundai, Kia, BMW.

Больше всего гибридных автомобилей зарегистрировано в Киеве, Одесской, Днепровской, Харьковской и Львовской областях. Там же наблюдается и наибольший интерес покупателей как на новые, так и на б/у гибриды.

Источник: AUTO-Consulting