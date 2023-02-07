«Історії українського IT» — новая документалка о становлении и достижениях отрасли за прошедшие 30 лет

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил документальный фильм об истории украинского IT. В ленте продолжительностью 46 минут непосредственные участники событий поведают о зарождении и становлении одной из ведущих отраслей экономики Украины, охватывая 30-летний промежуток: от первых, еще советских, компьютеров и программистов до наших дней.

«Украинское IT – едва ли не единственная отрасль экономики, которая продолжает быстро развиваться, несмотря на войну. Это новые рабочие места, смелые проекты на миллиарды долларов, инвестиции и поддержка армии. Смотрите документальный фильм о пути украинской IT-сферы от зарождения к самой мощной отрасли страны», — Михаил Федоров.

Личные истории о первых компьютерных клубах, стихийных рынках, стартапах на миллиарды и безумных идеях расскажут известные личности IT-сферы. Участие в съёмках принимали:

Михаил Федоров, Министр цифровой трансформации;

Василий Хмельницкий, UNIT.City;

Тарас Кицмей, SoftServe;

Алексей Скрипник и Алексей Скрипник-младший, ELEKS;

Евгений Уткин, Квазар-Микро;

Ярослав Ажнюк, Petcube;

Александр Конотопский, Ajax Systems;

Александр Косован, MacPaw;

Роман Могильный, Reface та Zibra;

София Швец, Let’s Enhance;

Антон Мельник, Ukrainian Tech Ecosystem, Министерство цифровой трансформации;

Илья Кабачинский, AIN.ua;

Владислава Зацаринна, DOU.ua;

Дарья Лещенко, SupportYourApp;

Роман Апостол, Mate Academy.

Фильм «Истории украинского IT» создан инновационным парком UNIT.City и студией KNIFE! Films при содействии ютуб-канала СЛУХ, на котором и размещен. Его съемки стартовали еще в 2021 году, в 2022 лента была завершена благодаря поддержке международных партнеров Украины.

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Версию с английским дубляжом, «Ukrainian IT Stories», можно посмотреть на государственном канале UNITED24.

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