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«Історії українського IT» — новая документалка о становлении и достижениях отрасли за прошедшие 30 лет

«Історії українського IT» — новая документалка о становлении и достижениях отрасли за прошедшие 30 лет

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил документальный фильм об истории украинского IT. В ленте продолжительностью 46 минут непосредственные участники событий поведают о зарождении и становлении одной из ведущих отраслей экономики Украины, охватывая 30-летний промежуток: от первых, еще советских, компьютеров и программистов до наших дней.

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«Украинское IT – едва ли не единственная отрасль экономики, которая продолжает быстро развиваться, несмотря на войну. Это новые рабочие места, смелые проекты на миллиарды долларов, инвестиции и поддержка армии. Смотрите документальный фильм о пути украинской IT-сферы от зарождения к самой мощной отрасли страны», — Михаил Федоров.

Личные истории о первых компьютерных клубах, стихийных рынках, стартапах на миллиарды и безумных идеях расскажут известные личности IT-сферы. Участие в съёмках принимали:

  • Михаил Федоров, Министр цифровой трансформации;
  • Василий Хмельницкий, UNIT.City;
  • Тарас Кицмей, SoftServe;
  • Алексей Скрипник и Алексей Скрипник-младший, ELEKS;
  • Евгений Уткин, Квазар-Микро; 
  • Ярослав Ажнюк, Petcube;
  • Александр Конотопский, Ajax Systems;
  • Александр Косован, MacPaw;
  • Роман Могильный, Reface та Zibra;
  • София Швец, Let’s Enhance;
  • Антон Мельник, Ukrainian Tech Ecosystem, Министерство цифровой трансформации;
  • Илья Кабачинский, AIN.ua;
  • Владислава Зацаринна, DOU.ua; 
  • Дарья Лещенко, SupportYourApp;
  • Роман Апостол, Mate Academy.

Фильм «Истории украинского IT» создан инновационным парком UNIT.City и студией KNIFE! Films при содействии ютуб-канала СЛУХ, на котором и размещен. Его съемки стартовали еще в 2021 году, в 2022 лента была завершена благодаря поддержке международных партнеров Украины.

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Версию с английским дубляжом, «Ukrainian IT Stories», можно посмотреть на государственном канале UNITED24.

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IT-сектор за 11 месяцев 2022 года заработал на экспорте $6,6 млрд (45% всего объема) — это по-прежнему единственная отрасль, которая стабильно растет


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