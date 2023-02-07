«Історії українського IT» — новая документалка о становлении и достижениях отрасли за прошедшие 30 лет

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представил документальный фильм об истории украинского IT. В ленте продолжительностью 46 минут непосредственные участники событий поведают о зарождении и становлении одной из ведущих отраслей экономики Украины, охватывая 30-летний промежуток: от первых, еще советских, компьютеров и программистов до наших дней.
«Украинское IT – едва ли не единственная отрасль экономики, которая продолжает быстро развиваться, несмотря на войну. Это новые рабочие места, смелые проекты на миллиарды долларов, инвестиции и поддержка армии. Смотрите документальный фильм о пути украинской IT-сферы от зарождения к самой мощной отрасли страны», — Михаил Федоров.
Личные истории о первых компьютерных клубах, стихийных рынках, стартапах на миллиарды и безумных идеях расскажут известные личности IT-сферы. Участие в съёмках принимали:
- Михаил Федоров, Министр цифровой трансформации;
- Василий Хмельницкий, UNIT.City;
- Тарас Кицмей, SoftServe;
- Алексей Скрипник и Алексей Скрипник-младший, ELEKS;
- Евгений Уткин, Квазар-Микро;
- Ярослав Ажнюк, Petcube;
- Александр Конотопский, Ajax Systems;
- Александр Косован, MacPaw;
- Роман Могильный, Reface та Zibra;
- София Швец, Let’s Enhance;
- Антон Мельник, Ukrainian Tech Ecosystem, Министерство цифровой трансформации;
- Илья Кабачинский, AIN.ua;
- Владислава Зацаринна, DOU.ua;
- Дарья Лещенко, SupportYourApp;
- Роман Апостол, Mate Academy.
Фильм «Истории украинского IT» создан инновационным парком UNIT.City и студией KNIFE! Films при содействии ютуб-канала СЛУХ, на котором и размещен. Его съемки стартовали еще в 2021 году, в 2022 лента была завершена благодаря поддержке международных партнеров Украины.
Версию с английским дубляжом, «Ukrainian IT Stories», можно посмотреть на государственном канале UNITED24.
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