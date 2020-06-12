Новости
Известный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер покинул Intel

Известный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер покинул Intel

Известный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер покинул Intel


Компания Intel заявила, что Джим Келлер подал в отставку с 11 июня 2020 года по личным причинам. Он проработал в Intel около двух лет. Ранее он был сотрудником таких компаний, как Tesla, AMD (причастен к разработке архитектуры Zen) и Apple. Intel поблагодарила Джима Келлера за его работу и пожелала удачи ему и его семье в дальнейшем. Также отмечается, что Келлер согласился служить консультантом в течение 6 месяцев, чтобы помочь в переходный период.

Одновременно с отставкой Джима Келлера компания Intel провела и ряд перестановок в руководстве:

  • Сундари Митра, бывший генеральный директор и основатель NetSpeed Systems и нынешний руководитель подразделения Intel Configurable Intellectual Property and Chassis Group, возглавит новую группу IP Engineering Group.
  • Джин Скутери возглавит подразделение Xeon and Networking Engineering Group.
  • Дааман Хеймади вернётся к руководству подразделением Client Engineering Group, которое занимается созданием новых систем-на-чипе и разработкой устройств и продуктов нового поколения.
  • Навид Шахриари продолжит возглавлять подразделение Manufacturing and Product Engineering Group, которое занимается предварительными тестами и подготовкой устройств к массовому производству.

Источник: Intel

  • Добавим, в последнее время Джим Келлер меняет места работы примерно раз в 2 года.
  • В конце 2016 года он покинул AMD и стал вице-президентом Tesla, где занялся совершенствованием аппаратной части системы автопилота в электромобилях компании.
  • В апреле 2018 года Джим Келлер ушел из Tesla в Intel.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить