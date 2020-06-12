Известный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер покинул Intel





Компания Intel заявила, что Джим Келлер подал в отставку с 11 июня 2020 года по личным причинам. Он проработал в Intel около двух лет. Ранее он был сотрудником таких компаний, как Tesla, AMD (причастен к разработке архитектуры Zen) и Apple. Intel поблагодарила Джима Келлера за его работу и пожелала удачи ему и его семье в дальнейшем. Также отмечается, что Келлер согласился служить консультантом в течение 6 месяцев, чтобы помочь в переходный период.

Одновременно с отставкой Джима Келлера компания Intel провела и ряд перестановок в руководстве:

Сундари Митра, бывший генеральный директор и основатель NetSpeed Systems и нынешний руководитель подразделения Intel Configurable Intellectual Property and Chassis Group, возглавит новую группу IP Engineering Group.

Джин Скутери возглавит подразделение Xeon and Networking Engineering Group.

Дааман Хеймади вернётся к руководству подразделением Client Engineering Group, которое занимается созданием новых систем-на-чипе и разработкой устройств и продуктов нового поколения.

Навид Шахриари продолжит возглавлять подразделение Manufacturing and Product Engineering Group, которое занимается предварительными тестами и подготовкой устройств к массовому производству.

Источник: Intel