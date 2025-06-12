В конфликте видеокарт NVIDIA RTX 50 и материнок EVGA победила изолента

Раздел Технологии выходит при поддержке

Дела некогда любимой в США EVGA сейчас не самые лучшие. Компания отказалась от производства видеокарт и сократила другие направления — в том числе техподдержку и разработку ПО.

Пользователи Reddit массово жалуются на конфликт материнских плат EVGA с видеокартами последнего поколения. Из-за плохой программно-аппаратной совместимости компьютеры с ними не загружаются. Техподдержка молчит, поэтому владельцы прибегли к гениальному трюку: физически заклеили контакты PCIe видеокарты.

Согласно сообщениям, платы EVGA, а конкретно Z690 Classified, имеют подключенные контакты SMBUS в слоте PCIe (контакты 5 и 6), которые обычно не используют большинство производителей. Порт SMBUS теоретически используется компонентами для облегчения связи — управления питанием и температурой видеокарты и т. Д. Вполне возможно, что видеокарты NVIDIA RTX 50 не используют или ненадлежащим образом обрабатывают эти сигналы, что фактически останавливает загрузку системы.

«EVGA — это всего лишь тень прежней себя, а обновление BIOS из-за проблем совместимости оборудования — это как вырывание зубов. Они фактически оставили своих клиентов на произвол судьбы в отношении их материнских плат», — жалуется один из владельцев.

После конфликта с NVIDIA в 2022 году EVGA ушла с рынка видеокарт и значительно сократила остальную деятельность. Прямым следствием стала плохая поддержка на уровне программного обеспечения. Вероятно, это привело к упомянутой проблеме. Поддержка же пользователей сократилась до форумов Reddit. Просматривая старые темы, один из них нашел причину в контактах 5 и 6. Кусок клейкой ленты шириной 2 мм изолирует их и выводит из использования. Некоторые предлагают удалить сами контакты. Также некоторые другие платы EVGA, в частности Z690 и Z790, не имеют этой проблемы.

Источник: Tom’s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

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