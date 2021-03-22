К трехлетию браузера Opera Touch для iOS разработчики обновили интерфейс и переименовали его в просто Opera





Разработчики браузера Opera Touch для платформы iOS провели ребрендинг и обновили интерфейс приложения, приурочив эти события к трехлетию приложения. Таким образом норвежский разработчик браузеров унифицирует продуктовое и бренд-портфолио на всех совместимых платформах.

В свое время Opera выпустила Opera Touch для пользователей, которые хотели получить красивый браузер с минималистичным дизайном и интерфейсом. Фирменная эстетика и функциональность Opera Touch позволили ему стать обладателем наград Red Dot Design Award 2018 и iF Design Award in 2019. С момента выхода iOS 14 в прошлом году, когда Apple объявила о том, что пользователи смогут менять предустановленный браузер с Safari на любой сторонний, разработчики увидели взрывной интерес к своему браузеру для iOS. Именно поэтому было решено представить существенно обновленную версию.

В новой версии Opera с пурпурной иконкой появился еще более современный интерфейс, который тем не менее сохранил привычный пользователям дизайн и функционал. Изменения интерфейса сделали дизайн браузера еще более плоским и минималистичным, чем прежде. На смену диагональных фоновых шаблонов, изначально представленных в Opera Touch, пришли плоские поверхности и исчезающие тени на основных элементах браузера. Новые иконки были добавлены в нижнюю панель и кнопку Fast Action.

Пользователи также заметят изменение цветового фона в интерфейсе, благодаря новым темам оформления с интенсивными и выразительными цветами. Темы оформления для светлого, темного и приватного режимов полностью изменились. Каждая страница, фон, текст или элемент теперь создают новый вид браузера. В кнопке Fast Action стало меньше прозрачности, чем прежде, позволяя сделать страницы визуально ярче и выдвинуть контент на первый план. Это, в свою очередь, улучшает зрительное восприятие содержания вебсайтов.

Разработчики особо отметили, что браузер Opera для iOS – это идеальный компаньон для тех, кто пользуется Opera на своих персональных компьютерах или ноутбуках. Кликнув на иконку Мой Flow в боковой панели, пользователь увидит QR-код, который можно сканировать из браузера Opera на iOS-устройстве. Это соединение безопасно свяжет компьютер и мобильное устройство пользователя для быстрого обмена ссылками, заметками, изображениями, файлами и другой информацией без дополнительных логинов.

В Opera также есть встроенный крипто-кошелек, позволяющий пользователям посылать и получать криптовалюту, совершать блокчейн-транзакции и выходить в децентрализованный веб. Пользователи могут синхронизировать свои крипто-кошельки между устройствами для проверки баланса и транзакций на своих смартфонах или компьютерах. Как и прежде, браузер Opera для iOS обладает целым набором функций для защиты приватности и повышенной безопасности в сети. Эти функции включают в себя блокировщик рекламы и cookies, а также защиту от майнинга криптовалюты, предотвращающую доступ хакеров к процессору.

Opera планирует и дальше расширять свою пользовательскую базу, которая на сегодня насчитывает 380 млн человек во всем мире, из которых 200 млн человек пользуются продуктами Opera на смартфонах. Для новых пользователей обновленная версия Opera для iOS уже доступна для скачивания в App Store по следующей ссылке, существующие пользователи будут получать обновление постепенно.

Источник: Engadget, Opera