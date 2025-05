Как Doom, но с пиратами: вышел трейлер шутера Davy x Jones от польской Parasight

Польская студия Parasight анонсировала новый проект — Davy x Jones. И это вайбы Doom, но с пиратами и космосом.

Parasight, известная игрой Blacktail, представила шутер от первого лица. Разработчики, на первый взгляд, вроде как взяли Doom, добавили пиратов и переместили все в потусторонний мир с элементами космоса. Игрок примеряет маску Дейви Джонсона — пирата, которого предали, ограбили, обезглавили и отправили в «Шафку» — что-то вроде ада для моряков. Далее Джонсон буквально «забыл голову» и возвращается вместе со своей болтливой черепушкой по имени Дейви, чтобы отомстить Черной Бороде.

Геймплей выглядит как классический боевой шутер: есть крюк-схват, пистолет, меч и крюк. Вы можете подтягиваться к врагам, как в Doom Eternal, и стрелять своей головой (ну тем, что от нее осталось). Все это сопровождается битвами с демонами, проклятыми пиратами и акулами-монстрами.

Помимо наземных боёв, у Davy x Jones есть ещё одна важная механика — корабль по имени Эбби (мы не про «машину» из Last of Us) . Этот корабль наполовину кит, наполовину плавучая база. Эбби позволяет летать между островами в «Шафке», нанимать офицеров для экипажа и использовать в бою тяжелую артиллерию. В трейлере показали сцену, где на Эбби нападает гигантский кальмар внутри еще более гигантского черепа. Это выглядит как намек на полноценные бои с боссами прямо на корабле.

Davy x Jones еще не имеет даты выхода, но подтвержден релиз на ПК и консолях. Также уже появилась ее страница в Steam. Визуально она похожа на смесь пиратского фэнтези и sci-fi. Безусловно потусторонний мир это не космос в буквальном его смысле, но атмосферой она его напоминает.

Предыдущая игра студии, Blacktail, была фэнтези с элементами славянского фольклора, где пользователь играл за Бабу Ягу. Поэтому Parasight решили продолжать путь с другим антуражем. Похоже, уже не одна польская студия полюбила резкий поворот от славянского фольклора до более развитых технологий.

