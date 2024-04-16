Новости Устройства 16.04.2024 в 12:39 comment views icon

Камере iPhone 16 Pro приписывают сверхтонкое покрытие, которое уменьшит блики и ореолы

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Корейские источники утверждают, что Apple тестирует новую технологию оптического покрытия для будущих камер iPhone. Она поможет улучшить качество фотографий за счет уменьшения таких артефактов, как блики и ореолы.

Отмечается, что Apple рассматривает возможность внедрения нового оборудования ALD (atomic layer deposition) в процесс производства объективов камеры iPhone. ALD позволяет осуществлять нанесение материалов на подложку по одному атомному слою за раз, что позволяет чрезвычайно точно контролировать толщину и состав. Использование такого оборудования позволяет производителям наносить очень тонкие слои материалов на полупроводниковые устройства, включая компоненты камер.

В случае объективов камер ALD можно использовать для нанесения антибликовых покрытий, которые могут помочь уменьшить фотографические артефакты, такие как полосы света и ореолы. Обычно они могут образовываться на конечном изображении, когда яркий источник света, например солнце, светит прямо на объектив.

ALD также может уменьшить ореолы ─ тип искажения изображения, когда на фотографии появляются слабые вторичные изображения, как правило, напротив яркого источника света. Это происходит, когда свет отражается вперед и назад между поверхностями элементов объектива и сенсором камеры.

Кроме того, материалы, применяемые с помощью ALD, могут защитить систему объективов камеры от повреждения окружающей средой, не влияя на способность сенсора эффективно улавливать свет.

Источник утверждает, что этот производственный процесс будет применен к «модели Pro» в линейке Apple iPhone «следующего поколения». Это можно рассматривать как ссылку на одну или обе модели премиум-класса в серии iPhone 16. Хотя, учитывая время появления этой информации, возможно, этот метод тестируется для моделей iPhone 17 Pro, которые выйдут в следующем году.

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Ожидается, что обе будущие модели iPhone 16 Pro будут иметь телефото модуль с тетрапризмой и 5-кратным оптическим увеличением. Сейчас эта функция является эксклюзивной для iPhone 15 Pro Max в линейке смартфонов Apple.

Источник: macrumors


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