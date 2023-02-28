Канада запрещает использовать TikTok на смартфонах государственных служащих из-за «риска для конфиденциальности и безопасности»

Государственных служащих Канады, использующих смартфоны и другие мобильные устройства, просят удалить TikTok до 28 февраля. В официальном заявлении правительства Канады говорится, что приложение социальной сети «представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности».

«Решение удалить и заблокировать TikTok с государственных мобильных устройств принимается в качестве меры предосторожности, особенно с учетом опасений по поводу правового режима, регулирующего информацию, собираемую с мобильных устройств, и соответствует подходу наших международных партнеров. На мобильном устройстве методы сбора данных TikTok обеспечивают значительный доступ к содержимому телефона», — говорится в заявлении, сделанном председателем Совета казначейства Моной Фортье.

Фортье добавила, что нет никаких признаков того, что приложение TikTok скомпрометировало какую-либо приватную информацию Канады. Вместе с тем она настоятельно рекомендовал населению Канады в целом «самостоятельно сделать осознанный выбор, прежде чем решать, какие инструменты использовать».

В свою очередь представитель TikTok Canada заявил, что компания «разочарована» этим решением, а правительство не предприняло никаких действий, чтобы связаться с TikTok заранее.

Отметим, это не первый случай ограничения на использование TikTok на устройствах сотрудников правительственных органов. На прошлой неделе Еврокомиссия предписала сотрудникам удалить TikTok со своих телефонов к 15 марта. А в конце прошлого года Палате представителей США запретили использовать TikTok на официальных устройствах.

Источник: neowin