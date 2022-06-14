Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $1 трлн — впервые с начала 2021 года

В настоящее время рынок криптовалют, как известно, переживает далеко не лучшие времена — и вчерашнее падение курса биткоина до минимума с декабря 2020 года, естественно, отразилось на других монетах и ​​индустрии в целом. Так капитализация мирового рынка криптовалют опустилась ниже $1 трлн (до $926 млрд), свидетельствуют данные сайтов CoinDesk и CoinMarketCap, отслеживающих стоимость криптовалют на разных биржах.

Только за последние два месяца рынок криптовалют потерял $1 трлн капитализации — из-за инфляции в США, краха TerraUSD и падения других стейблоинов, которые оказались не такими уж «стейбл», а также другие неблагоприятные условия и риски, связанные с приближением глобальной рецессии и продовольственного кризиса. Кстати, фондовый рынок США также сейчас переживает спад и движется в том же направлении в унисон с рынком криптовалют, и там потери куда более серьезные, поскольку и сам рынок значительно больше. Напомним, что на пике в конце 2021 года капитализация рынка криптовалют впервые превысила $3 трлн.

За последние 24 часа курс биткоина снижался до $20 834,50 за монету – так дешево криптовалюта не стоила с декабря 2020 года. Сейчас Bitcoin уже немного отыграл потери и на момент написания новости торгуется в коридоре $21-$22 тыс.

На сегодня биткоин уже потерял почти 70% стоимости от максимума $69 тыс. — столько криптовалюта стоила к концу 2021 года. Кстати, тогда капитализация биткоина составляла около $1,3 трлн, а сейчас этот показатель — $417,74 млрд.

Как обычно, разные аналитики дают совершенно разные прогнозы относительно будущего рынка криптовалют. Кто-то ожидает дальнейшего падения на фоне приближающейся глобальной рецессии из-за войны в Украине, а кто-то верит, что уже очень скоро Bitcoin будет по $100 тыс. за монету. Как именно будет развиваться ситуация, как всегда невозможно точно предсказать (разве что вы Марти МакФлай и у вас есть своя машина времени) — можно только думать.