Продажи смартфонов Huawei в Западной Европе обвалились почти на 60%, а OPPO — выросли в 5,7 раза [Отчет IDC]





Вслед за общей оценкой мирового рынка смартфонов по итогам третьего квартала 2020 года аналитики IDC выпустили отдельный отчет, посвященный ситуации в Западной Европе. Согласно ему, указанный рынок за год сократился на 6,5%.

Спад был ожидаем, в большей степени он обусловлен пандемией COVID-19, затронувшей цепочки поставок, производство и сбыт. Всего в течение квартала в Западной Европе было отгружено 28,8 млн устройств.

Региональный лидер тот же, что и абсолютный — Samsung. Южнокорейскому производителю удалось сохранить первое место, несмотря на спад продаж: результат оказался на 6,9% хуже, чем в прошлом году —10,3 млн против 11 млн устройств. На втором месте находится Apple, которая благодаря устойчивому спросу на Phone 11 и iPhone SE нарастила продажи на 1,1% — с 8,1 до 8,2 млн устройств. Третье место занимает Xiaomi, которая вытеснила Huawei из тройки лидеров. Она нарастила продажи на 151,6% (с 1,5 млн до 3,7 млн смартфонов), что привело к увеличению ее доли с 4,8% до 12,8%.

Позиции Huawei, страдающей от санкций США, продолжают ослабевать: за год продажи рухнули на 58,7% — с 6,2 млн до 2,5 млн. В результате спада продаж, который оказался крупнейшим среди первой пятерки производителей, доля Huawei сократилась с 20% до 8,8%, и компания оказалась оттеснена на четвертое место. С другой стороны, не так давно Qualcomm получила лицензию США на продажу чипов 4G компании Huawei, и буквально на днях сообщалось, что в следующем флагмане Huawei P50 будут использоваться OLED дисплеи производства Samsung и LG.

Замыкает пятерку лидеров Oppo с результатом 0,9 миллиона смартфона и 3,1% рынка. К слову, именно OPPO, чьи смартфоны пользуются достаточно высокой популярностью и в Украине, показала самые высокие темпы роста — по сравнению с прошлым годом ей удалось нарастить продажи на 566,2%.

Все остальные производители вместе взятые поставили на рынок 3,2 млн смартфонов против 3,9 млн годом ранее.