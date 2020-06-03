КГГА: Киев приобрел 1000 новых контейнеров для раздельного сбора отходов, увеличив «экологическую» сеть до 3,5 тыс. баков

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Несмотря на пандемию коронавируса, КГГА продолжает работать над улучшением экологической ситуации в Киеве. Недавно коммунальное предприятие «Киевкоммунсервис» приобрело 1000 новых контейнеров для раздельного сбора отходов. Речь идет о комплектах контейнеров-«колокольчиков» для отдельного сбора пластиковых (PET) бутылок и стекла.

«Мы не прекращаем развивать систему раздельного сбора отходов в столице. В этом году предприятие «Киевкоммунсервис» приобрело 1000 новых баков для раздельного сбора, из которых 92 единицы уже размещены на территории Дарницкого района. В ближайшее время планируем установку таких комплектов в Днепровском районе города. Еще в феврале этого года 55 контейнеров появилось в центральной части столицы», — рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Чиновник уточнил, что увеличивая количество контейнеров, город хочет, чтобы сортировка бытовых отходов была территориально доступной для каждого жителя столицы. В планах постепенная установка контейнеров и в других районах города. На каждом из таких контейнеров нанесена информация о том, какой именно вид отходов можно в них выбрасывать.

Заместитель председателя КГГА также отметил, что после установки приобретенных в этом году контейнеров киевская сеть раздельного сбора отходов будет насчитывать более 3,5 тыс. баков, как для отдельных ресурсоценных материалов, так и для сухой и влажной фракции.

Список адресов с контейнерами для раздельного сбора мусора, которыми могут воспользоваться жители Дарницкого района, можно найти по следующей ссылке.

Напомним, что в прошлом году в Киеве начали внедрять систему раздельного сбора мусора, установив первые 2,5 тыс. контейнеров для пластика, стекла и бумаги. В 2017 году в столице Украины начали устанавливать подземные мусорные контейнеры отечественного производства с солнечными панелями, системой пожаротушения, датчиками заполнения и связью с диспетчером.

Источник: КГГА