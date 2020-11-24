Киберполиция Украины разоблачила организатора нелегального ОТТ-сервиса с сотнями телеканалов, услугами которого пользовалось около миллиона абонентов





Сотрудники Киберполиции в Кировоградской области разоблачили предполагаемого организатора нелегального ОТТ-сервиса, название которого пока не разглашается в интересах следствия. Сотрудники полиции с привлечением спецподразделения провели санкционированные судом обыски у фигуранта, изъяв более полусотни серверов, компьютерную технику, мобильные телефоны, маршрутизаторы, жесткие диски, флэш-накопители и документацию.

Уголовное производство было инициировано по обращению группы 1+1 media, интересы которой представляет Smartsolutions Law Group, и «Медиа Группы Украина». Размер нанесенного этим правообладателям ущерба составляет 7 млн грн. Как сообщают адвокаты Smartsolutions Law Group, деятельность пиратского ресурса была организована с размахом, в частности, сервис предоставлял зрителям нелегальный доступ к сотням телевизионных каналов за достаточно символическую ежемесячную плату (28 грн/мес), не заключая никаких лицензионных договоров с правообладателями.

Услугами ресурса пользовалось около миллиона абонентов из разных стран, следовательно выручка теневого бизнеса достигала не менее $1 млн ежемесячно. Наряду с украинскими телеканалами зрители имели доступ к каналам «Россия 1», «НТВ», «СТВ», «Первый канал», «Рен-ТВ», «Звезда», «НТВ-Планета», «ТВЦ» и других телеканалов страны-агресора, вещание которых в Украине ограничено. При этом некоторые платежные системы принимали от украинских абонентов оплату услуг нелегального ОТТ-сервиса без каких-либо ограничений.

«Похоже, что на этот раз Киберполиция действительно поймала» большую рыбу «, тем сложнее и интереснее будет этот кейс. Конечно, мы должны дождаться результатов технической экспертизы изъятого оборудования и объявления подозрения в совершении преступления. Уверены, что будет подтверждено нарушение прав и других правообладателей, которые, надеюсь, присоединятся к этому уголовному производству» — прокомментировал Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».

Вячеслав также заметил, что особенностью ситуации является тот факт, что этот ресурс не только нарушал права интеллектуальной собственности, а по предварительным данным еще и распространял запрещенные телеканалы страны-агрессора. Такие действия представляют собой опасность для информационного пространства Украины, и этот вопрос должен привлечь внимание как профильного министерства, так и Службы безопасности Украины.

Как отмечают сотрудники Киберполиции в Кировоградской области, за нарушение прав интеллектуальной собственности организатору ресурса грозит до 6 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Источник: Киберполиция