Новости
«Киевпастранс» получил изготовленный «Южмашем» новый низкопольный трамвай Татра-Юг с кондиционером, Wi-Fi и системой звукового информирования. Его пустят по левобережным маршрутам
119

«Киевпастранс» получил изготовленный «Южмашем» новый низкопольный трамвай Татра-Юг с кондиционером, Wi-Fi и системой звукового информирования. Его пустят по левобережным маршрутам

«Киевпастранс» получил изготовленный «Южмашем» новый низкопольный трамвай Татра-Юг с кондиционером, Wi-Fi и системой звукового информирования. Его пустят по левобережным маршрутам

На этой неделе (вчера) КП «Киевпастранс» получило для тестирования трехсекционный трамвайный поезд модели К-1М6 компании Татра-Юг, изготовленный на производственных мощностях Южного машиностроительного завода («Южмаш»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новый трамвай имеет более 70% низкого пола, оборудован местами для людей с инвалидностью, кондиционером и сетью Wi-Fi. В салоне установлены эргономичные кресла, система звукового информирования пассажиров и светодиодное освещение.

Эксплуатировать новый трамвай планируют на левобережных маршрутах, которые обслуживает Дарницкое трамвайное депо.

1

Как отмечают в «Киевпастранс», цель состоит в том, чтобы продемонстрировать преимущества низкопольного трамвая на местности, где не предусмотрены остановочные платформы.

Ранее подобные тестирования уже прошли в городах Каменское и Днепр, так что едва ли будут какие-то осложнения и задержки.

В прошлом году «Киевпастранс» купил и ввел в эксплуатацию 35 новых вагонов PESA Fokstrot и пять вагонов «Электрон» T5B64.

Источник: «Киевпастранс»

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить