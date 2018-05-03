«Киевпастранс» получил изготовленный «Южмашем» новый низкопольный трамвай Татра-Юг с кондиционером, Wi-Fi и системой звукового информирования. Его пустят по левобережным маршрутам

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На этой неделе (вчера) КП «Киевпастранс» получило для тестирования трехсекционный трамвайный поезд модели К-1М6 компании Татра-Юг, изготовленный на производственных мощностях Южного машиностроительного завода («Южмаш»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Новый трамвай имеет более 70% низкого пола, оборудован местами для людей с инвалидностью, кондиционером и сетью Wi-Fi. В салоне установлены эргономичные кресла, система звукового информирования пассажиров и светодиодное освещение.

Эксплуатировать новый трамвай планируют на левобережных маршрутах, которые обслуживает Дарницкое трамвайное депо.

Как отмечают в «Киевпастранс», цель состоит в том, чтобы продемонстрировать преимущества низкопольного трамвая на местности, где не предусмотрены остановочные платформы.

Ранее подобные тестирования уже прошли в городах Каменское и Днепр, так что едва ли будут какие-то осложнения и задержки.

В прошлом году «Киевпастранс» купил и ввел в эксплуатацию 35 новых вагонов PESA Fokstrot и пять вагонов «Электрон» T5B64.

Источник: «Киевпастранс»