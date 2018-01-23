«Киевский метрополитен» объявил тендер в ProZorro на строительство метро на Виноградарь за 6,3 млрд грн

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко обещал начать строительство ветки метро на Виноградарь уже в конце 2017 года, но работы пока так и не начались. Но все идет к тому, что опоздание относительно изначальных сроков может быть невелико. На прошлой неделе КП «Киевский метрополитен» разместил на сайте ProZorro тендер на проведение строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии подземки в сторону Виноградаря.

В рамках этого проекта планируется выполнить работы по строительству участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе (участок от станции Сырец до станции Проспект Правды с двумя станциями (Мостицкая и Проспект Правды) и участком вилочного ответвления в сторону станции Виноградарь (I очередь строительства). Оценочная стоимость работ указана более 6,3 млрд грн.

Крайним сроком приема тендерных предложений названо 19 февраля, а сами торги пройдут 27 марта. Ожидаемая стоимость закупки составляет 6 322 773 291 грн. Полностью условия тендера с технической документацией можно скачать на сайте ProZorro (ссылка на загрузку файла).

Можно также отметить, что минимальная сумма шага понижения цены установлена на уровне 0,5% от ожидаемой стоимости или 31,6 млн грн.

В конце прошлого года «Киевметропроект» показал, как будут выглядеть станции метро на Виноградарь. Планируется, что две новые станции на Сырецко-Печерской линии будут открыты уже к концу 2019 года, после чего начнется продление Святошинско-Броварской линии в сторону Новобеличей.

Источник: ProZorro