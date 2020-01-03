«Киевстар» закрывает более десятка старых предоплаченных тарифов [Список]

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Крупнейший украинский мобильный оператор «Киевстар» готовится к очередной волне закрытия устаревших тарифов предоплаченной связи — она пройдет с 15 января по 5 марта 2020 года.

Напомним, 1 октября «Киевстар» запустил пять новых припейд-тарифов, одновременно убрав из линейки несколько старых предложений. Это очередная оптимизация линейки. Собственно, оператор достаточно часто закрывает относительно свежие тарифы и переводит пользователей на новые предложение, которые, как правило, дороже, хотя и предлагают пакет услуг побольше (впрочем, неприятные исключения тоже случаются). Так что в целом — ничего удивительного.

Изменения затронут почти 1,5 млн абонентов, которые сейчас пользуются подлежащими списанию тарифами. К слову, с 15 января по 5 марта 2020 года архив пополнят следующие тарифы:

Z-тариф 2018

Z-тариф 2017

Безлим Видео 2018

Безлим Разговоры 2018

Безлим Соцсети 2018

Все вместе. Смарт 2018

Все вместе. Экстра 2018

Всё вместе. Плюс 2018

Онлайн 4G+ 2018

Киевстар Онлайн 3G 2018

Максимальный Безлим 200 2018

Максимальный Безлим 2018

Все вместе. Смарт 2017

Все вместе. Плюс 2017

В «Киевстар» подчеркивают, что абонентам предложат новые тарифные планы с меньшей стоимостью, например, для части абонентов Киевстар с тарифом «Безлим Соцсети 2018» предложат тариф с меньшей на 25 грн абонплатой.

Вот только оператор явно недоговаривает, поскольку некоторым уготовлены менее выгодные предложения. Например, Онлайн 4G+ (115 грн/4 недели, 9 ГБ мобильного интернета 4G, 200 минут и 200 SMS) переводят на «Безлим видео» (150 грн/4 недели, 9 ГБ мобильного интернета 4G, 150 минут, 150 SMS). Изучив список можно заметить, что закрывают, в основном, планы с абонплатой менее 100 грн/4 недели. Например, тариф «Безлим Видео 2018» с абонплатой 95 грн/4 недели закрывают, а «Безлим Мессенджеры» 2018 года (100 грн) продолжат существовать.

15 января 2020 года мобильный оператор также увеличивает объем мобильного интернета 4G в тарифном плане «Киевстар Звонки 2019», которым пользуется почти 1 млн абонентов, в 6 раз —c 500 до 3000 МБ. И без изменения стоимости (50 грн/4 недели).

Все абоненты не менее чем за 7 дней до завершения действия тарифа будут соответствующим образом проинформированы об этом. Собственно, некоторые абоненты уже начали получать соответствующие служебные SMS. Они также смогут самостоятельно выбрать любой актуальный тариф вместо автоматически предложенного и перейти на новые условия обслуживания. Абонентам, которые не сделают свой выбор самостоятельно до указанного в SMS-сообщении дня, будет предложен тарифный план с учетом профиля использования услуг, чтобы новые условия соответствовали потребностям абонентов.

Источник: «Киевстар» и liga.net