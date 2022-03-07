«Украина сегодня, Тайвань завтра!». Китайская соцсеть Weibo удаляет сообщения в поддержку войны в Украине или с критикой рф

Социальная сеть Weibo, которую часто называют китайским Twitter, ввела жесткую цензуру в отношении публикаций о войне рф с Украиной. Сообщения пользователей как в поддержку российский агрессии, так и с ее критикой удаляются. В некоторых случаях даже блокируются аккаунты пользователей, передает Wired.

В целом, китайские онлайн-платформы ежедневно получают от правительства указания о том, какой контент следует удалять, отметит Юци На, исследователь в области СМИ и коммуникаций Вестминстерского университета.

22 февраля, накануне вторжения рф в Украину, китайское издание Horizon News кратко опубликовало информацию, которая смахивает на внутренние инструкции о том, как «раскручивать» украинский кризис. Среди предполагаемых правил: «Не размещать ничего неприятного для России или прозападного».

Накануне влиятельный журнал The Economist опубликовал статью о том, что Тайвань пристально следит за войной в Украине. Тайванцы распространяют в соцсетях лозунг «Украина сегодня, Тайвань завтра!». Так у них проводят параллель нашей войны с их отношениями с Китаем. То, насколько смело украинцы защищаются от гигантской соседней страны-агрессора их очень вдохновляет. В частности, в стране уже начались дискуссии о том, как резко увеличить инвестиции в оборону и сделать службу в армии более массовой. В качестве иллюстрации к статье – микс из флагов Украины и Тайваня с угрожающими красными облаками (символ Китая).

Тем временем власти россии рассматривают возможность отключения от глобальной сети. Это может произойти в период с 9 по 15 марта.