Китайский SVOLT анонсировал «первые» автомобильные аккумуляторы без кобальта, готовые к серийному выпуску





Китайский производитель аккумуляторов SVOLT в рамках выставки Chengdu Motor Show объявил о создании «первых» коммерческих литий-ионных батарей без содержания кобальта, сообщает Electrek.

Li-ion аккумуляторы сейчас используются повсеместно — в смартфонах, ноутбуках и электромобилях. Но запасы материалов (главным образом лития, никеля и кобальта) для выпуска таких батарей на нашей планете ограничены и быстро истощаются. Именно кобальт является самым дорогостоящим и проблемным с этической точки зрения компонентом, поэтому ему давно ищут замену. Справедливости ради, к настоящему моменту многие производители анонсировали безкобальтовые батареи — такие в разработке у Tesla и ее китайского партнера CATL. Вообще Tesla, являющаяся одним из лидеров отрасли, рассматривает три варианта катода на замену кобальтовому — литий-железо-фосфатный LiFePO4 (LFP), никель-марганцевый (NM) и никелевый для создания батарей максимальной энергоемкости. Не так давно глава Tesla Илон Маск раскритиковал Apple за использование кобальта в аккумуляторах Mac и iPhone. Над аккумуляторами с нулевым содержанием кобальта также работают Panasonic и IBM.

Возвращаясь к теме новости, SVOLT — бывшее подразделение китайского производителя автомобилей Great Wall Motors, специализирующаяся на аккумуляторах и аккумуляторных блоках. В ней работает около 3000 человек по всему миру, половина из которых занимается исследованиями и разработками. За последние несколько лет направила около 1200 своих сотрудников на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также инвестировала в разработку безкобальтных батарей более 500 миллионов юаней (77,3 миллиона долларов). И вот сейчас SVOLT рассказала о результатах этих усилий — на автовыставке в Чэнду она продемонстрировала серийный экземпляр в электромобиле ORA Cherry Cat от Great Wall Motors.

Безкобальтовые аккумуляторы SVOLT тестировались в прототипах ORA с 2020 года и теперь готовы к внедрению в серийные авто для рынка Китая. В каких именно моделях автомобилей будут использоваться аккумуляторы SVOLT без кобальта и когда такие выйдут на рынок, пока не сообщается.

Безкобальтовый автомобильный аккумуляторный блок SVOLT имеет емкость 82,5 кВт·ч при энергетической плотности 170 Вт·ч/кг. SVOLT заверяет, что электромобиль с его аккумуляторным блоком сможет на одном заряде преодолевать более 600 км при обычных температурах.

Что касается производительности, SVOLT заявляет разгон от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Также в пресс-релизе говорится о степени защиты IP67, теплоизоляционных материалах и легкой конструкции.

Для сравнения, аккумуляторы с катодом из никеля, кобальта и алюминия (NCA) в автомобилях Tesla выделяются удельной энергетической плотностью 260 Вт·ч/кг. Автомобили Tesla по-прежнему занимают верхние строчки рейтинга самых выносливых серийных электромобилей по версии EPA, а дальность хода новейшей дальнобойной Model S Long Range достигает рекордных 405 миль (650 км).