Ключевые моменты выступления Илона Маска на собрании акционеров Tesla: спрос на автомобили, пикап, страховка и дезинформация в СМИ





На ежегодном собрании акционеров Tesla присутствующие успели обсудить многое: спрос на автомобили, солнечные батареи, отношение Маска со СМИ и будущее компании, но обо всём этом по порядку.

Стоит начать с того, что нынешнее собрание проходило в сложный для Tesla период, когда стоимость акций компании достигла двухлетнего минимума, а прошедший квартал оказался убыточным после двух прибыльных. Не последнюю роль в этом сыграли проблемы с безопасностью электромобилей производителя и его системы автопилотирования, поэтому Илону Маску пришлось объяснять акционерам все эти моменты.

Аналитики и отраслевые эксперты ставили под сомнение спрос на Tesla в нынешнем году. Во многом это связывали с завышенными ценами. Федеральные льготы на покупку Tesla больше не действуют в полной мере, а обещанной самой дешёвой версии Model 3 стоимостью $35 тыс. на данный момент фактически нет. Тем не менее Маск заявил, что проблем со спросом на автомобили не существует, 90% покупателей Model 3 – это люди, которые оформляют покупку без предварительных заказов. Продажи слегка превысили производство, которое было довольно неплохим, даже есть вероятность получить рекордный завершающий квартал.

Не так давно Tesla завершила процесс приобретения компании Maxwell Technologies, которая занимается технологиями аккумуляторных батарей, что создало повод для различных слухов. На собрании Маск назвал эту сделку «стратегической» и сказал, что Maxwell разработала несколько очень важных технологий, которые сделают процесс производства литий-ионных батарей более простым и дешёвым.

Маск также подтвердил намерения выпустить в скором времени пикап, пообещав этим летом самый крутой киберпанковский электромобиль прямиком из фантастического фильма. По словам главы компании, пикап Tesla по своим возможностям превзойдёт Ford F-150 и будет более спортивным, чем Porsche 911. Его стоимость ожидается на уровне $50 тыс. Кроме того, он пообещал и другие автомобили, в том числе Roadster второго поколения и грузовик, но только если компания найдет способ создавать больше аккумуляторов. Этому может способствовать строительство заводов Tesla Gigafactory по всему миру и более глубокое продвижение в цепочку поставок литий-ионных аккумуляторов.

Илон Маск считает, что страхование владельцев электромобилей Tesla – отличная идея, поскольку у компании есть прямой доступ ко всей необходимой информации. Однако для осуществления этой идеи следует сначала завершить одно приобретение и написать соответствующее программное обеспечение.

Было сказано и о солнечных батареях для крыш, которые Tesla представила ещё в 2016 году после покупки Solar City, но они так и не стали массовым продуктом. По словам Маска, их создание – довольно сложная проблема, хотя панели уже развёрнуты в восьми штатах. Сейчас компания работает над третьим вариантом панелей, который позволит снизить их стоимость.

Tesla уже давно работает над функцией Advanced Summon, с помощью которой можно «вызвать» электромобиль через мобильное приложение, и тот будет самостоятельно перемещаться по парковке. На текущий момент идёт активная разработка и улучшение функции, особенно по части безопасности. Маск говорит, что не хочет, чтобы Tesla случайно на кого-то наехала, хотя ему не терпится представить Advanced Summon уже сейчас.

На собрании акционеров затронули тему освещения в СМИ. Маск говорит, что на текущий момент ведётся кампания по дезинформации. Некоторые акционеры предложили обратиться к медиамагнатам Майклу Блумбергу и Арианне Хаффингтон, чтобы продвигать Tesla в позитивном ключе. Глава компании считает, что траты на маркетинг и рекламу могут только ухудшить финансовую ситуацию, поскольку Tesla сейчас продаёт больше автомобилей, чем может.

Источник: The Verge