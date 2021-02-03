Количество платных подписчиков Spotify превысило 150 миллионов

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3 февраля шведская компания Spotify, владеющая одноименным сервисом потокового вещания музыки, вместе со многими другими компаниями, опубликовала отчет за последний квартал 2020 года.

Количество платных подписчиков Spotify выросло до 155 миллионов, поднявшись со 144 миллиона на конец сентября. Год назад их было 124 миллиона — за 12 месяцев сервис добавил 31 миллион платных подписчиков. Ближайший конкурент Spotify по числу платных подписчиков — Apple Music. Apple в последний раз делилась статистикой в июне 2019 года — тогда сообщалось, что количество платных подписчиков музыкального сервиса Apple Music превысило 60 млн человек. По данным Statista, по состоянию на июнь 2020 года у Apple Music было 72 млн платных подписчиков.

Показатели аудитории Spotify

Пользователи, млн IV кв. 2019 III кв. 2020 IV кв. 2020 Всего ежемесячно активных пользователе (MAU), млн человек 271 320 345 Премиум-подписчики, млн человек 124 144 155 Владельцы бесплатных аккаунтов с рекламой, млн человек 147 176 190

Общее число пользователей стримингового сервиса достигло 345 миллионов, увеличившись на 25 миллионов по сравнению с предыдущим кварталом и на 74 миллиона в годовом выражении.

В минувшем квартале Spotify получил доход в размере €2,168 млрд — на 17% больше, чем в прошлом году и на 10% выше результата третьего квартала 2020 года. Операционная прибыть при этом выросла на 21%, достигнув €575 млн. В то же время свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, сократился с €169 млн до €74 млн.

40% пользователей Spotify из числа владельцев премиум-аккаунтов — это жители Европы (без изменений по сравнению с третьим кварталом), на втором месте с долей 29% — Северная Америка (тоже без изменений).

В первом квартале 2021 года Spotify ожидает иметь аудиторию 354-364 миллионов при 155-158 миллионах платных подписчиков. По итогам года самый популярный музыкальный сервис рассчитывает выйти на 407-427 миллионов ежемесячных активных пользователей при 172-184 миллиона платных подписчиков.