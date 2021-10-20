Количество подписчиков Netflix превысило 213 миллионов на фоне международного успеха «Игры в кальмара»

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19 октября онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал отчет за третий квартал 2021 финансового года, который закончился 30 сентября.

За квартал Netflix привлек 4,38 миллиона платных подписчиков — выше прогнозируемого значения (3,5 млн) и вдвое превосходит результат аналогичного периода 2020 года (2,2 млн)

В общей сложности у Netflix на конец сентября 213,6 миллиона подписчиков по всему миру, что является лучшим результатом (столько нет больше ни у одного стримингового сервиса). Ближе всех к Netflix подобрался Disney+ с его базой в 174 млн подписчиков (общий результат Disney+, ESPN+ и Hulu), если не считать Amazon Prime Video с его 200 млн.

Квартальная выручка составила $7,48 млрд (рост на 16% в годовом выражении), операционная прибыль — $1,755 млрд (против $1,315 млрд в прошлом году), а чистая прибыль — $1,449 млрд или $3,19 на одну акцию против $790 миллионов долларов или $1,74 на одну акцию годом ранее.

Международный успех нашумевшей «Игры в кальмара», вышедшей 17 сентября, оказал немалое влияние на результаты минувшего квартала. Генеральный директор Netflix Тед Сарандос отметил, что за сентябрь шоу посмотрели 142 миллиона домохозяйств (считали, как обычно, по «двухминутной» метрике). В то же время сооснователь и глава компании Рид Хастингс на встрече с инвесторами по видеосвязи появился в зеленом комбинезоне (одежде участников игр на выживание из сериала).

Статистика по шоу и фильмам

В отчете Netflix продублировал точную статистику своих самых популярных фильмов и сериалов — по количеству аккаунтов и общим просмотренным часам. Ее изначально обнародовали на сентябрьской конференции Code 2021.

До конца 2021 года Netflix перейдет на новую систему оценки популярности проектов и вместо домохозяйств онлайн-кинотеатр будет указывать общее время просмотров в часах за первые 28 дней с релиза.

Отдельно в отчете упоминается, что во время недавнего сбоя Facebook вовлеченность пользователей Netflix подскочила на 14%.

Денежный поток от операционной деятельности составил -$106 млн против $1,1 млрд годом ранее. В прошлом году производство практически остановилось из-за пандемии Covid-19, а сейчас компания активно наращивает выпуск нового контента.

В последнем квартале 2021 года Netflix рассчитывает добавить еще 8,5 млн подписчиков (ровно столько же, как годом ранее).

По состоянию на 30 сентября 2021 года компания располагала $7,53 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $8,21 млрд на 31 декабря 2020-го.

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В конце сентября Netflix провел трехчасовое мероприятие «Тудум», где показали десятки будущих проектов, включая продолжение «Ведьмака» и «Очень странных дел». 1 октября Netflix запустил украиноязычную версию, но без оплаты в гривнах — для украинцев продолжают действовать цены в евро.