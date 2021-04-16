Amazon Prime преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков

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О том, что количество подписчиков Amazon Prime превысило 200 миллионов, сообщил Джефф Безос в прощальном письме для инвесторов — основатель Amazon оставит должность CEO в третьем квартале 2021 года.

В конце 2019 года количество игроков Amazon Prime превысило 150 миллионов. После этого статистику не обновляли — таким образом, с начала пандемии Amazon добавила еще 50 миллионов платных подписчиков.

Частью подписки Amazon Prime является онлайн-кинотеатр Prime Video. То есть, формально Prime Video догнал Netflix, который до этого момент оставался единственным в мире стриминговым сервисом с 200 миллионами подписчиков.

В ежегодном обращении к инвесторам Джефф Безос объявил о новой цели — стать «Лучшим Работодателем на Земле и Самым Безопасным Местом для Работы» (оригинальная стилистика сохранена — прим.ред.).

2020-й год стал самым успешным в истории Amazon — американский интернет-гигант выручил 386,1 миллиарда долларов, что на 38% выше показателя 2019 года. В то же время выручка AWS за 2020 год превысила 50 миллиардов долларов, а чистая прибыль Amazon составила 21,3 миллиарда долларов.