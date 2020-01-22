Netflix похвастался, что за первые четыре недели 76 млн домохозяйств посмотрели (не менее двух минут) «Ведьмака». И показал, что он популярнее «Мандалорца»… на графике Google Trends





21 января Netflix отчитался за минувший квартал (об этом будет отдельная новость) и наконец-то поделился статистикой просмотров нашумевшего «Ведьмака».

Спешим разочаровать тех, кто ожидает получить четкий ответ на вопрос: «сколько зрителей посмотрели телеадаптацию?». Да, Netflix указывает, что за первые четыре недели после выхода «Ведьмака» посмотрели с 76 миллионов аккаунтов. Вот только сопоставить этот результат с другими хитами Netflix, например, с «Очень странными делами» (в прошлом году третий сезон сериала установил абсолютный рекорд), чтобы хотя бы как-то оценить успех шоу, не выйдет. Дело в том, что Netflix изменил методику подсчета просмотров. Если раньше учитывались только аккаунты, с которых было просмотрено минимум 70% эпизода сериала или фильма, то сейчас порог вхождения в официальную статистику составляет… две минуты. То есть, озвученные 76 миллионов аккаунтов — это все, кто включил любой эпизод «Ведьмака» не меньше чем на две минуты. В Netflix уверенно заявили, что этого времени достаточно, чтобы говорить о намеренном действии, а не случайном нажатии, добавляя, что аналогичные метрики используют iPlayer BBC, YouTube и The New York Times.

От предыдущей системы подсчета в Netflix решили отказаться по той причине, что она не позволяла равноценно оценивать статистику картин и шоу. В то же время сервис признает, что новая методика в среднем дает результат примерно на 35% выше по сравнению со старой. То есть, понимаете, почему на самом деле Netflix решил перейти на новую метрику.

Для лучшего понимания новой метрики Netflix: чтобы увидеть заставку сериала, двух минут окажется мало — пролог со зрелищным сражением Ведьмака против Арахноморфа «по счастливой случайности» длится 2 минуты и 16 секунд; для прослушивания приставучей песенки «Toss a Coin to Your Witcher» также понадобится больше двух минут. Таким образом, новая метрика делает показатель фактических просмотров еще более оторванным от реальности. И, да, Netflix окончательно все сломал.

Чтобы не было так очевидно, что новую «двухминутную» метрику ввели специально под «Ведьмака», Netflix также опубликовал точные данные по просмотрам еще для некоторых шоу (тоже по итогам первых четырех недель):

«Шестеро вне закона» — 83 миллиона домохозяйств;

«Ты» — 54 миллиона;

«Корона» (третий сезон) — 21 миллион;

«Клаус» — 40 миллионов.

В презентации для инвесторов Netflix пошел еще дальше — для демонстрации, что «Ведьмак» оказался даже популярнее «Мандалорца», в качестве оценочного инструмента компания использовала… график Google Trends. Это при том, что поисковые запросы в целом не особо корректируют с просмотрами. Более того, Disney+ пока работает только в трех странах. В общем, нехорошо как-то получилось, Netflix.

Источник: The Verge (2)