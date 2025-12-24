Новости Игры 24.12.2025 comment views icon

Команда "Идиома" выпустила украинизатор Batman: Arkham Origins и всех DLC

Для Batman: Arkham Origins появился полный текстовый украинизатор. Его выпустила команда «Идиома», переведя игру с английского языка.

Batman: Arkham Origins вышла еще в 2013-м, а онлайн для нее закрыли 4 декабря 2016 года. С тех пор игра остается только в офлайн-режиме, поэтому перевод охватывает именно сюжетную кампанию. Сейчас Arkham Origins продается на большой Зимней распродаже со скидкой 80% — вместо ₴379 ее можно взять за ₴75.

«Идиома» называет этот проект своим крупнейшим на данный момент. В комментарии для ITC.ua руководительница проекта Dilof_W добавила, что работа над Arkham Origins длилась с 1 сентября этого года. Перевод включает базовую игру и все DLC, которые уже можно установить, просто заменив стандартные файлы локализации. В дальнейшем команда планирует перейти к локализации Batman: Arkham Knight.

Batman: Arkham Origins

Над украинизатором работала большая команда. Dilof_W сделала около 70% перевода, отвечала за редактуру и тесты. К работе также присоединились VoronXVI, Did_Oleksa, Svarog, ElleArine и DoriShtrash. «Мольфар» занимался переводом машинным способом (переводчиками и т.д.), «Аква» и «Рыжий лис» — стихами, а KYMIBHA работала над шрифтами.

«Мы искренне благодарны всем, кто точечно присоединился к этому проекту, и особенно — нашим спонсорам. Именно благодаря вам мы можем решать технические вопросы и держать мотивацию», — поблагодарила команда.

Украинизатор для Arkham Knight доступен для загрузки через Google Drive, а для пользователей Steam есть отдельное пособие с инструкцией по установке. В случае ошибок или проблем команда просит обращаться к ним в Discord.

Напомним, недавно вышел новый украинизатор Red Dead Redemption 2 от студии GGL, а Clair Obscur: Expedition 33 получила официальный перевод. А также команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для украинских локализаций, который активно дополняют новыми играми.

