Комедия ужасов «Битлджус Битлджус» получила тематический сайт, который сгенерирует ваше «потустороннее» фото

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Warner Bros. запустила Генератор Потустороннего мира, рекламируя новый фильм Тима Бертона «Битлджус Битлджус».

Сайт (который доступен и на украинском) позволит за несколько секунд превратить вашу фотографию на портрет из Потустороннего мира, где и происходят события «Битлджус Битлджус». Правда, для генерации изображения, кроме вашего фото, попросят ввести дату рождения, имя и адрес электронной почты.

Оригинальный фантастический фильм Тима Бертона вышел на экраны в 1988 году, а в ноябре прошлого года режиссер объявил, что завершил съемки продолжения. Сценарий сиквела написали Альфред Гоф и Майлз Миллар — шоураннеры сериала «Уэнздей».

«Битлджус Битлджус» продолжает историю семьи Дитц, которая после неожиданной семейной трагедии возвращается домой в Винтер-Ривер. Мятежная дочь Лидии Астрид находит на чердаке таинственный макет города и случайно открывает портал в потусторонний мир.

«Проблемы назревают в обоих мирах, поэтому лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджуса. Как только это произойдет, озорной демон вернется и устроит хаос в своем фирменном стиле», — говорится в синопсисе.

Фильм получил звездный актерский состав: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега, Моника Беллуччи и Уиллем Дефо.

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В украинском прокате «Битлджус Битлджус» стартует 5 сентября.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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