За расширенные обновления безопасности Windows 10 компаниям придется платить от $61 за первый год

Microsoft прекращает поддержку ОС Windows 10 с 14 октября 2025 года. Для тех пользователей (в основном, корпоративных), которые по определенным причинам не смогут перейти на более новую версию ОС, но и в дальнейшем будут нуждаться в безопасной рабочей среде, компания предусмотрела возможность получать обновления безопасности на условиях платной подписки.

Microsoft будет предлагать расширенные обновления безопасности (Extended Security Updates ─ ESU) для пользователей Windows 10. Цена такого предложения начинается с $61 за первый год. Предприятиям и потребителям нужно будет приобрести лицензии ESU для каждого устройства с Windows 10, которым они планируют продолжать пользоваться после завершения срока поддержки. Цены на дополнительные обновления безопасности будут предложены потребителям впервые, начиная с Windows 10.

Для компаний первый год ESU стоит $61. Затем цена удваивается до $122 на второй год, а затем за третий год снова удваивается до $244. Если участвовать в программе ESU на втором году, все равно придется также заплатить за первый год, поскольку ESU накапливаются. Указанные цены относятся только к коммерческим организациям, а подробности о ценах для потребителей «будут предоставлены позже».

«Extended Security Updates не является долгосрочным решением, а скорее временным мостом», — объясняет Microsoft. «Вы можете приобрести лицензии ESU для устройств Windows 10, которые не планируете обновлять до Windows 11, начиная с октября 2024 года, за год до завершения даты поддержки».

Microsoft предлагает скидку 25% компаниям, которые используют облачное решение Microsoft для обновления, например Intune или Windows Autopatch. При использовании компьютеров и ноутбуков с Windows 10 для подключения к Windows 11 Cloud PC через Windows 365, Microsoft не будет взимать плату за обновление безопасности, поскольку лицензии включены в стоимость подписки на Windows 365.

Учебные заведения получат скидку. Microsoft предлагает лицензию за $1 на первый год, $2 — на второй год, $4 — на третий год. Не похоже, что Microsoft собирается предлагать специальные скидки для потребителей.

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Источник: The Verge