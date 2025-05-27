Компьютер в корпусе печатной машинки «тянет» винтажные игры

Раздел Технологии выходит при поддержке

Этот компьютер с немного странной раскладкой клавиатуры на корпусе на самом деле когда-то был печатной машинкой Optima SP 26. Пользователь Reddit maniek-86 сделал из нее ПК.

«Моей первой идеей было сделать какой-то 8-битный компьютер на BASIC или что-то подобное. Однако я понял, что корпус достаточно большой, чтобы поместить туда небольшую материнскую плату ATX!», — пишет автор мода.

Энтузиаст смонтировал некоторые компоненты просто на клею, но он пишет, что это временно и клей нетрудно будет удалить, а другие, как видеокарта, держатся без него. ПК трудно назвать современным — использованы старые запасы. Компьютер построен вокруг платы MSI H110M Pro-D под разъем LGA1151.

«Я проверил свои запасные части и нашел материнскую плату h110 с отсутствующим слотом PCIe x16, i5-6600, 4 ГБ DDR4 (эта планка — моя единственная запасная), GT635, 240 ГБ SATA SSD, блок питания 200 Вт, Wi-Fi карту и, конечно же, рабочую встроенную клавиатуру!»

Как нетрудно понять, игровую производительность обеспечивает видеокарта-заглушка 12-летней давности NVIDIA GeForce GT 635 на ядре Kepler. Так что можно оценить игровую производительность этой системы (которую питает БП на 200 Вт). Это, пожалуй, самое слабое место в системе, и автор может захотеть ее поменять на более современную (он говорит о конструктивной возможности замены в будущем). Также стоило бы добавить оперативной памяти. Кстати, из-за отсутствия PCIe x16 видеокарта подключена через райзер. А вот клавиатура оригинальная.

«Клавиатура от этой печатной машинки — это простая матричная плата, я подключил ее с помощью Arduino Leonardo. Раскладка клавиш — старая польская, но на самом деле я решил совместить польские клавиши со стандартными клавишами американской клавиатуры».

Автор с энтузиазмом и иронией относится к этому ПК. Он говорит, что это буквально лучшая машина для запуска Microsoft Word.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.