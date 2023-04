ASUS ROG Ally на AMD Ryzen Z1 и Windows 11 выйдет 11 мая — «дешевле $1000 и вдвое мощнее Steam Deck»

Портативная игровая консоль ASUS ROG Ally с полноценной Windows 11 и процессором AMD Ryzen Z1 с графикой RDNA 3 появится в продаже уже 11 мая. Объявив дату выхода, ASUS не раскрыла цену устройства, так что интрига сохранится еще две недели. Представители ASUS подтвердили, что консоль будет стоить меньше $1000 и заявили о двухкратном преимуществе в производительности над Steam Deck.

Introducing ROG’s first gaming handheld console!

Taking your PC games out of your gaming room is no longer a fantasy!

Play wherever you are, whenever you want. With the #ROGALLY, you’ll never have to stop gaming again!

