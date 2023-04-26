ASUS ROG Ally на AMD Ryzen Z1 и Windows 11 выйдет 11 мая — «дешевле $1000 и вдвое мощнее Steam Deck»

Портативная игровая консоль ASUS ROG Ally с полноценной Windows 11 и процессором AMD Ryzen Z1 с графикой RDNA 3 появится в продаже уже 11 мая. Объявив дату выхода, ASUS не раскрыла цену устройства, так что интрига сохранится еще две недели. Представители ASUS подтвердили, что консоль будет стоить меньше $1000 и заявили о двухкратном преимуществе в производительности над Steam Deck.

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Introducing ROG’s first gaming handheld console!

Taking your PC games out of your gaming room is no longer a fantasy! Play wherever you are, whenever you want. With the #ROGALLY, you’ll never have to stop gaming again! Notify me 👉 https://t.co/ljc2GNN0UU#ROG pic.twitter.com/6iqyGbTGa4 — ROG Global (@ASUS_ROG) April 1, 2023

Конкурент консоли Valve получил 7” сенсорный дисплей с разрешением 1080p, частотой 120 Гц, временем отклика 7 мс, пиковой яркостью 500 нит, защитой Corning Gorilla Glass и антибликовым покрытием DX. ASUS оснастила ROG Ally программой Armoury Crate с быстрым переключением режимов производительности, мониторингом параметров в игре и другими инструментами. Компания обещает покупателям консоли три месяца PC Game Pass Ultimate.

Вес ROG Ally будет равен 608 г, что значительно меньше 680 г у предсерийного образца за счет изменения системы охлаждения. Консоль получила тихие вентиляторы – она шумит на 17 дБ меньше Steam Deck (которую некоторые пользователи обматывали изолентой, чтобы победить шум и дребезжание). Для запуска игр и хранения данных есть 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и съемный SSD 512 ГБ PCIe 4.0, поддерживаются карты памяти UHS II MicroSD.

Процессоры AMD Ryzen Z1 и Z1 Extreme

ASUS ROG Ally получит представленный на днях чип AMD Ryzen Z1 и более производительный вариант с Ryzen Z1 Extreme. Это 4 нм процессоры поколения Zen 4 с встроенным видео RDNA 3. Ryzen Z1 состоит из 6 ядер, обеспечивающих 12 потоков данных. Предварительные тесты помещают его между ноутбучными APU AMD Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U и говорят о графике Radeon 780M.

AMD Ryzen Z1 Extreme получил 8 ядер и 16 потоков. Еще более примечательная его особенность – 12 блоков RDNA 3 вместо 4, что обещает серьезный рост FPS в играх. Производительность видеочипа оценивается в 8,6 TFLOPS, что примерно соответствует десктопной Radeon RX 6600. Обычный чип Z1 способен выдавать максимум 2,8 TFLOPS, но даже это значительно больше, чем 1,6 TFLOPS у Steam Deck.

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Большую производительность из консоли можно «выжать», подключив к ней внешнюю видеокарту ASUS ROG XG. В настоящее время существуют модели вплоть до мобильного варианта NVIDIA RTX 4090.

Впечатления от ASUS ROG Ally журналистов The Verge и CNET

Монику Чин из The Verge впечатлило то, что консоль является полноценным и достаточно мощным портативным компьютером с Windows 11. При помощи беспроводных клавиатуры и мыши и с использованием внешнего монитора можно получить неплохую рабочую станцию с собственным аккумулятором. Полноценная десктопная ОС означает отсутствие каких либо проблем с совместимостью игр и программ.

Субъективно ROG Ally показалась журналистке более удобной, чем Steam Deck – более легкой, плоской и эргономичной. Также она отметила хорошее качество сборки. Кнопки будут удобны тем, кто привык к джойстикам Xbox – но это всего лишь потенциометры, не датчики Холла (впрочем, как и у консоли Valve). Также отсутствуют трекпады, которые есть у Steam Deck.

Приятное впечатление произвела четкость и яркость экрана в сочетании с высокой частотой обновления – «одно из лучших визуальных впечатлений». Скорость и плавность игр по сравнению с Steam Deck также на высоте (частота кадров в играх не называлась из-за эмбарго на обзоры). Звук двух фронтальных динамиков назван отличным, а шум – радикально более низким, едва слышным.

Дэн Аккерман из CNET похвалил относительно удобную навигацию в режиме Windows, когда джойстик используется вместо мыши. Но тоже пожаловался на отсутствие трекпадов Steam Deck и меньшее количество кнопок на задней панели. Помимо меньшего веса он отметил и лучшее его распределение.

Оба издания отмечают, что главные и пока неизвестные вопросы в отношении ASUS ROG Ally – цена и время автономной работы. Очевидно, что она будет дороже Steam Deck ввиду лучшей аппаратной комплектации и универсальности платформы. Более точных характеристик и полноценных обзоров консоли осталось ждать недолго.

Источники: IGN, PCGamer, The Verge, CNET