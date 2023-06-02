Нескучные корпуса ПК на Computex 2023: личинка Чужого, мотоцикл и пирамида с жидким азотом

На выставке Computex 2023 демонстрируются не только технические новинки, но и самые странные компьютерные корпуса, созданных независимыми художниками со всего мира. Крупные компании также показывают свои кейсы, не менее впечатляющие, но вполне пригодные для практического использования.

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Мотоцикл

Корпус LINModified на стенде Enermax демонстрирует систему охлаждения Enermax Aquafusion ADV AiO. Он называется «Будущее на колесах» – но как раз колес у него нет.

Чужой: Воскрешение

Корпус в виде яйца «чужого» и сидящей на нем личинки-фейсхаггера (модель называется Alien Facehugger) на стенде G.Skill. Напрашивается мысль о гарнитуре виртуальной реальности, выполненной в виде фейсхаггера или хедкраба.

Кибербашня

Кейс в виде футуристической башни авторства Сэмюэля Калланта из Samca Studios имеет в основе корпус Thermaltake Tower 500 и стал призером конкурса CaseMOD Invitational Season 1, проводимого Thermaltake.

Космический аппарат

Очертания корпуса «Луна» от Криттанона Кидпрасерта напоминают не футуристические, а вполне реальные спутники, отправляемые на орбиту и к другим планетам. Он также удостоился награды в конкурсе Thermaltake и также основан на Thermaltake Tower 500.

Средневековая церковь

Кейс автора CUGMAG называется «Quiet Please» («Тихое место») основан на корпусе Pure Base 500 FX от be quiet! Он стилизован под средневековую готическую церковь с окном.

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Башня света

Башня создана Майком Петерейнсом из MP Customized и демонстрируется на стенде G.Skill. Черный корпус снабжен золотистой акриловой ромбовидной решеткой.

Киберцилиндр

Футуристический контейнер является рабочим демонстрационным стендом для видеокарты Zotac Geforce RTX 4070 Amp Airo Spider-Man: Across the Spider-Verse создан по индивидуальному заказу компанией Mark’s Fabrication.

Пирамида с жидким азотом

Не лучший вариант для домашнего ПК (особенно с двумя огромными баллонами). Но это гораздо более симпатичная система охлаждения жидким азотом, чем те кустарные варианты, которыми обычно пользуются экстремальные оверклокеры. Мод авторства ElmorLabs.

Практичные корпуса на стенде Thermaltake

Эти кейсы выглядят не менее впечатляющими, но придерживаются обычного прямоугольного дизайна и вполне пригодны для ежедневной эксплуатации. Авторы: Майк Самсин из TantricmodZ PC Casemodding, Майкл Джон Ларсерна из MadMods PC Modding и Джесси Паласио из JP Modified.

Источник: Tom’s Hardware