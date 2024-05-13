Крис Хемсворт говорит, что его раздражает «неоправданная критика» в сторону Marvel: «Скажите это миллиардам, которые смотрят их фильмы»

Мартин Скорсезе неоднократно критиковал Marvel, сравнивая фильмы студии с «аттракционами в развлекательных парках» и классифицируя их, как «опасные» для культуры — на упреки режиссера ответил актер Крис Хемсворт, известный ролью Тора в MCU.

Актер заявил в интервью The Sunday Times, что его раздражает «несправедливая и жестокая» критика в сторону студии, тем более от таких уважаемых творцов:

«У них тоже были фильмы, которые не сработали — у всех нас они есть. Когда кто-то говорит, что с супергероикой что-то не так, я думаю — круто, скажите это миллиардам, которые смотрят эти фильмы. Все ли они ошибаются?».

Некогда надежная киновселенная Marvel Cinematic Universe (MCU) в последнее время ослабила свои позиции — 2023 год отметился лишь одним успешным запуском («Стражи галактики 3»), тогда как остальные названия били рекорды по непопулярности (лента «Марвелы» обеспечила себе звание фильма MCU с худшими в истории кассовыми сборами). В Disney недавно объявили, что Marvel будет выпускать «всего 2-3 фильма в год», чтобы побороть усталость от супергероики.

Хемсворт известен ролью Тора в киновселенной Marvel, а в ближайшее время актера можно увидеть в фильме «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» — в Украине фильм стартует в прокате 23 мая. Крис сыграл военачальника Дементуса, и в новом интервью отметил, что был чрезвычайно счастлив получить роль во франшизе, которая его всегда вдохновляла.

«Я чувствовал, что застрял в том, что делал. Мне не хватало творчества, и Фуриоза разбудила мою творческую энергию».

Ранее актер говорил, что именно он виноват в провале фильма «Тор: Любовь и гром» и заявлял, что выглядел там «как пародия».