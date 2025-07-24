«Кто он, черт возьми?»: Трамп ничего не знал о NVIDIA и хотел ее разделить — Хуанг отговорил

Еще недавно президент США Дональд Трамп вообще ничего не знал о NVIDIA — технологической компании с самой высокой рыночной капитализацией в мире. Он даже сначала хотел разделить ее, когда узнал о доминирующей роли NVIDIA на рынке чипов для ИИ. Но впоследствии он изменил свое мнение после знакомства с генеральным директором Дженсеном Хуангом.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

О своих намерениях Трамп рассказал во время выступления, посвященного его новому AI Action Plan (План действий по ИИ). Он пересказал разговор между ним и советником, который сказал ему, что разделить NVIDIA будет «очень трудно».

«Еще до того, как я узнал правду жизни, я сказал: «Мы ее разобьем», — рассказал Трамп. После замечания советника, что это будет «очень трудно», он решил выяснить хоть какие-то подробности о NVIDIA. Я спросил: «Почему?» Я спросил: «Какой процент рынка он имеет?» «Сэр, у него 100%», — сказали они. «Кто он, черт возьми? Как его зовут? «Его зовут Дженсен Хуанг, NVIDIA». Я сказал: «Что это за NVIDIA? Я никогда раньше о ней не слышал». Он сказал: «Вы не хотите об этом знать, сэр».

Дональд Трамп признал, что отказался от плана разделения NVIDIA, поскольку это было бы контрпродуктивно. Сначала он думал, что можно было бы попытаться разделить компанию, чтобы создать конкуренцию. Но советник объяснил, что даже если бы NVIDIA начала работать плохо, конкуренты не смогли бы ее догнать по крайней мере 10 лет. После этого Трамп отказался от идеи антимонопольного вмешательства и перешел к другим вопросам.

Позже Трамп лично познакомился с Дженсеном Хуангом и понял, почему тот имеет такую сильную позицию на рынке.

Это знакомство Хуанг смог удачно использовать в пользу NVIDIA. Он убедил администрацию Трампа разрешить компании поставлять свои чипы H20 в Китай, хотя ранее США ограничили этот экспорт из-за рисков для национальной безопасности. Чтобы снять напряжение, министр торговли Говард Латник подчеркнул, что эти чипы — это лишь «четвертый по силе» уровень идеальных ИИ-решений, идея которых заключается в том, чтобы «подсадить китайских разработчиков на американские технологии».

Независимо от влияния на внешнюю политику США, этот шаг стал выигрышем для NVIDIA. Даже до этой сделки компания уже достигла капитализации $4 трлн.

При администрации Байдена Министерство юстиции США вроде бы готовило антимонопольное расследование в отношении NVIDIA, но, судя по новой риторике Трампа, в ближайшее время судебных исков можно не ждать. Риторика Дженсена Хуанга также претерпела изменения. Ранее он критиковал политику экспортного контроля администрации Трампа, когда она только пришла к власти. Но в последнее время Хуанг уже не переживает из-за возможного негативного влияния этой политики на отрасль.

Источник: The Verge