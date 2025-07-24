tyzhden shi
Новости IT-бизнес 24.07.2025 comment views icon

«Кто он, черт возьми?»: Трамп ничего не знал о NVIDIA и хотел ее разделить — Хуанг отговорил

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

«Кто он, черт возьми?»: Трамп ничего не знал о NVIDIA и хотел ее разделить — Хуанг отговорил

Еще недавно президент США Дональд Трамп вообще ничего не знал о NVIDIA — технологической компании с самой высокой рыночной капитализацией в мире. Он даже сначала хотел разделить ее, когда узнал о доминирующей роли NVIDIA на рынке чипов для ИИ. Но впоследствии он изменил свое мнение после знакомства с генеральным директором Дженсеном Хуангом.

О своих намерениях Трамп рассказал во время выступления, посвященного его новому AI Action Plan (План действий по ИИ). Он пересказал разговор между ним и советником, который сказал ему, что разделить NVIDIA будет «очень трудно».

«Еще до того, как я узнал правду жизни, я сказал: «Мы ее разобьем», — рассказал Трамп.

После замечания советника, что это будет «очень трудно», он решил выяснить хоть какие-то подробности о NVIDIA.

Я спросил: «Почему?» Я спросил: «Какой процент рынка он имеет?»

«Сэр, у него 100%», — сказали они.

«Кто он, черт возьми? Как его зовут?

«Его зовут Дженсен Хуанг, NVIDIA».

Я сказал: «Что это за NVIDIA? Я никогда раньше о ней не слышал».

Он сказал: «Вы не хотите об этом знать, сэр».

Дональд Трамп признал, что отказался от плана разделения NVIDIA, поскольку это было бы контрпродуктивно. Сначала он думал, что можно было бы попытаться разделить компанию, чтобы создать конкуренцию. Но советник объяснил, что даже если бы NVIDIA начала работать плохо, конкуренты не смогли бы ее догнать по крайней мере 10 лет. После этого Трамп отказался от идеи антимонопольного вмешательства и перешел к другим вопросам.

Позже Трамп лично познакомился с Дженсеном Хуангом и понял, почему тот имеет такую сильную позицию на рынке.

Это знакомство Хуанг смог удачно использовать в пользу NVIDIA. Он убедил администрацию Трампа разрешить компании поставлять свои чипы H20 в Китай, хотя ранее США ограничили этот экспорт из-за рисков для национальной безопасности. Чтобы снять напряжение, министр торговли Говард Латник подчеркнул, что эти чипы — это лишь «четвертый по силе» уровень идеальных ИИ-решений, идея которых заключается в том, чтобы «подсадить китайских разработчиков на американские технологии».

Независимо от влияния на внешнюю политику США, этот шаг стал выигрышем для NVIDIA. Даже до этой сделки компания уже достигла капитализации $4 трлн.

При администрации Байдена Министерство юстиции США вроде бы готовило антимонопольное расследование в отношении NVIDIA, но, судя по новой риторике Трампа, в ближайшее время судебных исков можно не ждать. Риторика Дженсена Хуанга также претерпела изменения. Ранее он критиковал политику экспортного контроля администрации Трампа, когда она только пришла к власти. Но в последнее время Хуанг уже не переживает из-за возможного негативного влияния этой политики на отрасль.

Источник: The Verge

Популярные новости

Наклейка в чате Steam «съела» месячный лимит интернета геймера менее чем за 5 минут
После квартальных убытков Intel сокращает более 5,5 тыс. работников в США
Более 3,500 веб-сайтов заразили скрытыми майнерами Monero — хакеры зарабатывали криптовалюту на посетителях
Samsung представила Galaxy Flip7 — большие экраны и батарея в тонком корпусе по цене от 50 тыс. грн
FX Super One — минивэн будущего от Faraday Future с ИИ, массажем и экраном на радиаторе
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
Sony объявляет программу замены Xperia 1 VII из-за технических проблем
Destiny 2 раздает даром все платные DLC, выпущенные за последние 7 лет
Google объединяет Android с ChromeOS — официально
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.1 — исправили поведение NPC и проблемы в миссиях
Знакомьтесь, Варанг: первый постер «Аватар 3» раскрыл звезду «Игры престолов» как лидера клана Пепла
Эксперимент с ИИ в колл-центре: больше мешал, чем помогал
«Супермен» Джеймса Ганна превзошел «Человека из стали» по сборам в первые выходные
Отчет Tesla: самая низкая прибыль в истории, планы на доступное авто и пересадить пол США на Robotaxi
Netflix впервые использовал ИИ в своем сериале — Sci-Fi хите 2025 года с 96% на Rotten Tomatoes
Сколько зарабатывают специалисты ИИ в Microsoft? В сеть попала таблица
Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin’s Creed
Новые гаджеты OnePlus: часы Watch 3 43 мм и наушники Buds 4 с автономностью до 45 часов
Американский Ford представил электрический Bronco New Energy, но США его не увидят — только для Китая
ChatGPT и другие модели не смогли сдать ВНО по украинскому языку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить