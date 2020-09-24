Куо: Первыми на экраны Mini-LED компания Apple переведет планшеты iPad Pro





Аналитики Мин-Чи Куо, известный своими связями в цепочке производственных поставок и точными прогнозами об устройствах Apple, опубликовал обновление касательно планов производителя iPhone по использованию экранов с подсветкой на миниатюрных светодиодах (Mini-LED). В свежей записке инвесторам (в числе первых ее изучили MacRumors и AppleInsider) он утверждает, что в четвертом квартале этого года начнется массовое производство все необходимых компонентов, а первым экран Mini-LED получит iPad Pro следующего поколения. Когда он выйдет, аналитик не уточняет.

В прошлом году Мин-Чи Куо в одном из прогнозов указывал, что новый iPad Pro с более качественным экраном выйдет в третьем квартале 2020-го. В последний раз Apple обновляла линейку iPad Pro в марте этого года. В более ранних утечках говорилось о планах Apple выпустить шесть новых устройств с использованием технологии Mini-LED. В марте аналитик перечислял эти устройства — MacBook Pro с экраном диагональю 14,1 дюйма, 27-дюймовый iMac Pro, iPad mini с 7,9-дюймовым дисплеем, 16-дюймовый MacBook Pro, 12,9-дюймовый iPad Pro и 10,2-дюймовый iPad. Тогда говорилось, что Apple планирует выпустить новые iMac Pro, 16-дюймовый MacBook Pro и iPad mini в конце 2020-го. Остаются ли эти планы в силе, не уточняется. Пандемия вполне могла повлиять на эти сроки и, скорее всего, повлияла, учитывая отсутствие каких-либо утечек.

Как бы там ни было, в свежей записке Куо утверждает, что Apple ускоряет внедрение технологии экранов Mini-LED. По данным аналитика, претендентов на роль поставщика экранов Mini-LED для устройств Apple достаточно, чтобы компания могла заключить контракт на выгодных для себя условиях. Примерно 30-40% планшетов iPad и еще 20-30% ноутбуков MacBooks, которые будут отгружены на рынок в 2021 году, будут оснащены экранами Mini-LED.

Учитывая недавнее обновление iPad Air с дисплеем 10,9 дюймов, технология Mini-LED представляется отличной возможностью выделить более дорогие iPad Pro.

Предыдущие сообщения указывали, что mini-LED рассматривается Apple в качестве промежуточного решения, пока не будет готова технология micro-LED, которая считается наиболее вероятным кандидатом на использование в дисплеях следующего поколения. Упрощенно говоря, mini-LED — это улучшенный LCD с подсветкой из мелких светодиодов, а micro-LED — дальнейшее развитие технологии экранов OLED, в которых каждый пиксель тоже является независимым источником света. В то же время Micro-LED выделяется повышенной яркостью (до 30 раз), пониженным энергопотреблением, но что более важно — такие дисплеи должны быть долговечнее и не подвержены выгоранию.

Источник: MacRumors и AppleInsider