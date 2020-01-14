Курс акций Tesla впервые в истории перевалил за $500 — полгода назад он составлял $177





Американский производитель электромобилей Tesla сейчас на подъеме и демонстрирует небывалые успехи, что наглядно отражается в стоимости его ценных бумаг. Только пару недель назад курс акций Tesla обновил исторический максимум, но на этом рост ценных бумаг не прекратился и вот сейчас был взят следующий знаменательный рубеж — $500.

По итогам торгов на бирже NASDA, прошедших 13 января, стоимость акций Tesla достигла отметки $524,86 за штуку. За торговую сессию акции производителя подорожали на впечатляющие 9,77%. Более того, после закрытия основной торговой сессии акции продолжили дорожать, так что высока вероятность взятия отметки $600, учитывая нынешнее положение дел.

Сейчас рыночная капитализация Tesla превышает $94 млрд, что больше капитализации гигантов автомобильного рынка Ford и General Motors вместе взятых.

К слову, рост курса акций Tesla выглядит еще более впечатляющим, если вспомнить, что в июне 2019 года он установил антирекорд — $177.

Оптимизм инвесторов в первую очередь обусловлен высокой конкурентоспособностью Tesla на стремительно растущем рынке электромобилей на аккумуляторах. Акции Tesla резко подорожали на фоне старта производства и начала поставок Tesla Model 3 с шанхайского завода Tesla, являющегося первым автосборочным предприятием Tesla за пределами США. Напомним, завод был построен и введен в эксплуатацию в рекордные сроки (десять месяцев) — 30 декабря были отгружены первые пятнадцать машин покупателям из числа сотрудников компании, а 7 января начались отгрузки обычным клиентам. Уже сейчас линия Gigafactory 3, где собирают Tesla Model 3, выдает по 3000 машин в неделю, а после введения второй линии по сборке компактных кроссоверов Model Y и выхода на полную мощность предприятие будет выпускать 250 тыс. автомобилей в год. Сейчас же Tesla готовится к началу строительства европейского завода Gigafactory 4 в Берлине с проектной мощностью 500 тыс. автомобилей в год, который должен заработать уже в 2021 году.

За весь 2019 год Tesla реализовала 367 500 автомобилей, что значительно больше, чем за два предыдущие года вместе взятые. С большим нетерпением ждем оглашения финансовых результатов заключительного квартала и всего года (полный отчет опубликуют в 20-х числах января). В этом году также ждем новой Model 3 с аккумулятором на 100 кВт•ч, компактного кроссовера Model Y, равно как и тягача Tesla Semi и спорткара Tesla Roadster 2 и запуск фирменного сервиса роботакси Tesla Network.