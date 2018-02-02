Курс биткоина опустился до $8 тыс. За последние две недели весь рынок сократился более чем на 30%

Власти многих стран в последнее время принимают различные меры по регулированию Bitcoin и всего рынка криптовалют. Более того, резкие изменения курса, обусловленные в том числе спекулятивной составляющей спроса на критовалюты, и многочисленные случаи мошенничества, привели к тому, что даже технологические компании сменили свой изначально благосклонный настрой и начали дистанцироваться от криптовалют. Буквально на днях Faсebook запретил рекламу криптовалют, ICO и всего, что с ними связано. Само собой, эти действия приводят к значительным колебаниям курса виртуальных валют. По понятным причинам мы уже давно перестали писать о малейших колебаниях, но Bitcoin, да и другие криптовалюты, ощутимо просели в цене. Сегодня, 2 февраля, курс Bitcoin установил новый антирекорд, опустившись до $8 тыс.

Непосредственно сейчас (на момент написания этих строк) за одну виртуальную монету Bitcoin дают $8159,40. Это если ориентироваться на данные сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах.

При этом курс продолжает снижаться и не исключено, что сегодня валюта пробьёт очередное дно упадет в цене еще сильнее.

Остается напомнить, что в декабре 2017 года криптовалюта подорожала с невероятной скорость и в середине месяца курс преодолел психологический рубеж $20 тыс. То есть, примерно за полтора месяца валюта подешевела более чем в два раза. Как действовать в сложившейся ситуации – покупать или продавать – пусть каждый решает сам (но рэпер 50 Cent в любом случае молодец). Повторимся, что падает не только биткоин, но рынок криптовалют в целом.

На момент написания этих строк мировая капитализация всех криптовалют составляет $341 млрд, а 16 января 2018 года она составляла $502 млрд. То есть, за две недели рынок сократился более чем на 30%.

Источник: CoinDesk и Coinmarketcap.com