Обанкротившийся рэпер 50 Cent случайно заработал $8 млн на биткоинах от продажи альбома, о которых он «просто забыл»

Мы уже слышали историю о том, как братья Уинклвоссы первыми в мире заработали миллиард долларов на биткоине, хотя недавнее падение криптовалюты существенно уменьшило их криптосостояние. Теперь стала известна еще одна похожая история, но с другим персонажем, имя которого большинство наверняка слышало чаще, чем имена Уинклвоссов. Речь о знаменитом рэпере Кёртисе Джеймсе Джексоне III, более известным под псевдонимом 50 Сent.

В 2014 году, ровно за год до объявления о банкротстве, рэпер принимал биткоины в качестве оплаты покупки своего пятого альбома «Animal Ambition», дебютировавшего на четвертой строчке в чарте Billboard. Напомним, в начале 2014 года курс биткоина составлял около $700, а к декабрю и вовсе опустился до $300.

Недавно 50 Сent случайно вспомнил о виртуальном кошельке с криптовалютой и обнаружил, что он снова миллионер. По данным таблоида TMZ, на продаже криптовалюты рэпер якобы заработал от $7 млн до $8,5 млн. Когда, сколько и по какому курсу рэпер распродал свою криптовалюту не говорится.

На своих страничках в Instagram и Twitter рэпер косвенно подтвердил, что именно биткоины помогли ему снова вернуться к роскошной жизни. Он написал, что «просто забыл о них», но теперь «гордится собой». Криптовалютные евангелисты молниеносно отреагировали на твит 50 Сent, предложив ему вложиться в новые перспективные криптовалюты. Один из пользователей даже пошутил, что рэпер обязательно захочет купить DeepOnion, за одну монету которой дают эквивалент пятидесяти американских центов.

Подытоживая, 50 Сent – один из многих, кто приобретал биткоины забавы ради, не придавая этому какого-то серьезного значения. И хорошо, что ему повезло больше остальных, которые просто забыли пароли от кошельков или выбросили жесткие диски с соответствующими файлами, навсегда потеряв огромные деньги.

Источник: The Verge