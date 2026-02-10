Квентин Тарантино принес "детский стул" на съемки "Приключений Клиффа Бута" и все время сидел с режиссером

Несмотря на то, что Квентин Тарантино отказался от режиссуры «Приключений Клиффа Бута» в пользу Дэвида Финчера, он находился на площадке «большую часть» съемок.





Со слов инсайдера Эндрю Салазара из DiscussingFilm, режиссер установил маленький «детский стул» рядом с главным режиссерским креслом и внимательно следил за ходом производства фильма.

«Квентин Тарантино был на площадке большую часть, если не все время съемок фильма о Клиффе Буте. Его детский стульчик стоял рядом со стулом Финчера, что делает правило 10 фильмов немного нелепее».

«Приключения Клиффа Бута» — это продолжение фильма «Однажды в Голливуде», которое сосредотачивается на персонаже Брэда Питта. На этот раз Бут, ранее известный зрителям как каскадер, выступает в роли голливудского фиксера.

Ожидалось, что проект станет десятым и последним фильмом Тарантино, который сам для себя установил странное количественное ограничение. Впрочем, режиссер решил отдать вакантное место другому проекту и продал сценарий Netflix за $20 млн. На замену пришел Дэвид Финчер, но Квентин явно решил ему чем-то помочь.

«Самоограничение Тарантино в десять фильмов побудило его искать лазейки», — предполагает кинообозреватель Джордан Руми из Word of Reel. «Он экспериментировал с идеей рассказывать истории через сценические работы, телевидение и новеллы. В процессе мы потеряли множество потенциальных фильмов, и вся эта предпосылка кажется вдвойне ошибочной, потому что — будем честными — он уже снял десять фильмов, независимо от того, как часто он настаивает на том, что «Убить Билла» считается одним релизом».

Кажется, что Тарантино просто нашел лазейку в «правиле 10 фильмов» и воспользовался случаем таки принять участие в съемках сиквела «Однажды в Голливуде». Однако есть сомнения, что такой именитый режиссер как Дэвид Финчер позволил перенять управление фильмом и остаться «подставным лицом». Он, напомним, уже работал с Питтом над такими культовыми лентами как «Семь», «История Бенджамина Баттона» и «Бойцовский клуб».





Остается надеяться, что такой «надзор» пошел только на пользу. Точная дата релиза «Приключений Клиффа Бута» пока неизвестна, но можно рассчитывать на 2026 год. На днях Netflix опубликовал первый тизер, где кроме Питта можно увидеть Элизабет Дебики и Яхью Абдула-Матина II, который снова возвращается в голливудское закулисье после расхваленного «Чудо-человека». Рик Далтон в исполнении ДиКаприо отсутствует, хотя ходили слухи хотя бы о камео. Вместо этого нам предложат Скота Каана, Карлу Гуджино, Холта Маккеллени, Джейби Тадену и Тимоти Олифанта в роли Джеймса Стейси.

Что касается Тарантино, то режиссер в последние годы достаточно уверенно заявлял, что его карьера завершится после десяти фильмов. Какое-то время считалось, что последней его работой станет лента «Кинокритик», но Квентин внезапно отказался от нее. Причины неизвестны, но, вероятно, режиссер ищет более гениальную идею.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ