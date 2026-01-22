"Киевстар" обновил линейку тарифов мобильной связи: только пакеты "Все вместе" и минимальная цена в ₴370

С 22 января «Киевстар» предлагает новую линейку тарифов мобильной связи для подключения и перехода: она включает только пакеты «Все вместе», а минимальная стоимость предложений составляет ₴370.

Как отмечают в украинском телеком-сообществе MZU, условия дублируют «традиции» 2025 года: тарифная линейка включает только предложения «Все вместе» (мобильная связь + домашний интернет), контрактное подключение дешевле подписки, а в тарифах последней удваиваются гигабайты в Украине при своевременной оплате. Другой интересный момент — стоимость, которая в базовом предложении закрепляет минимальную оплату подписки в размере ₴400 без учета акций.

«Рынок мобильной связи уверенно преодолевает новую психологическую отметку — минимальный стандарт стоимости базового пакета услуг подписки (без учета акций) окончательно закрепился выше 400 гривен», — подытоживают в сообществе.

Стоимость линейки тарифов «Все вместе»

Все вместе — Легкий

Контракт: 370 грн/мес

Подписка: 450 грн/4 недели

Все вместе — Крутой

Контракт: 450 грн/мес

Подписка: 550 грн/4 недели

Все вместе — Топовая

Контракт: 750 грн/мес

Напомним, что с 6 января «Киевстар» обновил тарифы домашнего интернета: доступны два новых, «Оптимальный» (до 300 Мбит/с за 350 грн/мес) и «Комфортный» (до 1 Гбит/с за 450 грн/мес.), тогда как более старый «Дом» отменили для стартового подключения.

Тем временем Vodafone повысил стоимость тарифов Flexx GO и Flexx TOP на +50-100 грн, а lifecell ввел лимиты на входящие звонки при неуплате тарифа.