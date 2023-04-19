«Киевстар» с 27 апреля повысит абонплату в некоторых тарифах предоплаты на 30% — от 175 до 275 грн в месяц

«Киевстар» готовит очередную волну повышения цен — на этот раз для ряда тарифов предоплаченной связи по предыдущим линейкам 2018 и 2019 годов. Соответствующее сообщение на официальном сайте оператора появилось 14 апреля (так, как водится, в пятницу перед выходными), так что, конечно, осталось незамеченным. И вот сейчас абоненты ряда тарифов начали получать «письма счастья» служебные SMS об изменениях в условиях предоставления услуг.

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В «Киевстаре» объясняют, что индексируют стоимость услуг в тарифах, где цена не менялась от 1,5 до 3 лет, и отдельно подчеркивают:

«Индексация необходима, чтобы поддерживать работу мобильной сети, восстанавливать разрушенные и строить новые базовые станции по всей Украине, увеличивать количество генераторов и аккумуляторов на оборудовании оператора. Эти изменения также помогут возвращать украинскую связь на уже освобожденные от оккупантов территории, а также новые города и села, которые будут освобождены в будущем». фрагмент из официального пресс-релиза «Киевстар»

Какие именно тарифы «Киевстар» подорожают, как сильно и когда

С 27 апреля абонплата вырастет в среднем на 30% — до 175-200-225-275 грн в месяц в зависимости от тарифа. Речь идет о тарифах «Київстар Дзвінки 2018», «Київстар Завжди Онлайн 2019», «Київстар Онлайн+ 2019», «Спілкування без меж 2019» и некоторых других уже архивных планах. К сожалению, полный перечень тарифов, в которых изменяются условия, оператор не предоставил.

По традиции «Киевстар» подает новость о неприятном повышении абонплаты за желаемое «увеличение объема услуг» и, судя по реакции пользователей в соцсетях (скриншоты реакций ниже), им не то чтобы нужны эти «дополнительные минуты для звонков на другие сети и/или дополнительные» гигабайты интернета», которыми оператор частично компенсирует повышение цен. Объем дополнительных минут и гигабайтов мобильного интернета зависит от конкретного тарифа — о сводной таблице с детальным сравнением изменений и мечтать, так что остается собирать информацию по крохам из опубликованных абонентами сервисных SMS с деталями о новых условиях. Такие SMS рассылаются не менее чем за 7 дней до введения изменений. Абоненты также могут узнать больше деталей об изменении условий по номеру 477*9 или в приложении «Мій Київстар».

Также оператор обращает внимание, что за клиентом остается возможность бесплатного изменения текущего тарифа на любой другой актуальной линейки, что лучше отвечает их потребностям по объему услуг и стоимости. В частности, оператор предлагает как более доступную альтернативу опцию «Суперсила Економія» в тарифе LOVE UA Максимум Подключить ее можно по номеру *477*65# или в приложении Мой Киевстар, которая позволяет снизить стоимость со стандартных 175 грн до 125 грн в месяц в обмен на более скромное наполнение тарифа. Это специальное предложение для людей, которым не нужно минуты на другие сети или интернет в тарифе, а главное – звонки в сети.