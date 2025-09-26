Китай использовал ИИ, чтобы сделать гей-пару в хорроре "Одно целое" гетеросексуальной

Новости WTF 26.09.2025 comment views icon

Американо-австралийский боди-хоррор «Одно целое» переделали для показа в китайских кинотеатрах, превратив с помощью ИИ однополую пару в гетеросексуальную.

Фильм с участием Дэйва Франко и Элисон Брис начал транслироваться в избранных кинотеатрах в Китае в рамках предпоказов с 12 сентября, однако позже зрители обнаружили, что одну из сцен им показали обновленной — вместо пары геев, как в оригинале, китайская версия демонстрировала гетеросексуалов.

Лента должна была выйти в широкий китайский прокат 19 сентября, но по состоянию на 25 сентября ее так и не запустили в кинотеатрах. Компания Neon, глобальный дистрибьютор «Одного целого», осудила «несанкционированный монтаж» с требованием прекратить показы.

«Одно целое» — это боди-хоррор, созданный австралийским режиссером Майклом Шенксом, который повествует о паре, которая переезжает в сельскую местность и сталкивается с таинственной силой, влияющей на их тела, жизнь и отношения. Фильм дебютировал на кинофестивале «Сандэнс» в январе и вышел в США и Австралии в июле, собрав преимущественно положительные отзывы критиков с 90% на Rotten Tomatoes.

«Субстанція» на двох: вийшов трейлер боді-горору «Одне ціле» про «зліплене подружжя» з ідеальними 100% на Rotten Tomatoes
Кадры из фильма «Одно целое» / Neon

Среди других изменений, которые зрители заметили в китайской версии: сцена с главным героем в душе, в которой скрывают обнаженное тело; так же удалены любые другие упоминания или отсылки на однополые отношения.

Для Китая, где однополые браки не признаются, а ЛГБТ-темы остаются в основном табуированными, цензура подобного контента не является редкостью. К примеру в прошлом году, в стране показали обновленный финал для сериала «Аркейн», который скрыл сцену интимной близости между Вай и Кейтлин. Хотя подобные изменения не ограничивается Китаем, когда-то индийские цензоры в оскароносном «Оппенгеймере» надели черное платье на обнаженную в оригинале персонажку Флоренс Пью.

«Это уже не просто вопрос сокращений — это вопрос искажения и перекручивания», — говорится в одном из сообщений на популярной китайской платформе кинокритиков Douban, где фильм имеет рейтинг 6,9 из 10. «Они не только изменили сюжет, но и пренебрежительно отнеслись к сексуальной ориентации актера. Это отвратительно», — добавляют в другом.

Источник: BBC

