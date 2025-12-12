Китай запустил распределенный вычислитель ИИ длиной 55 000 км — сеть охватывает 40 городов

В этом году Китай уже продемонстрировал несколько впечатляющих технологических успехов. Но в конце 2025-го его новейшее достижение может стать наиболее масштабным: вычислительный ИИ-пул шириной более 2 000 километров, который фактически позволяет ведущим центрам обработки данных работать как единая система.

На прошлой неделе государственное издание Science and Technology Daily сообщило о запуске Future Network Test Facility (FNTF) — гигантского распределенного вычислительного пула ИИ, способного соединять удаленные центры данных. Высокоскоростная оптическая сеть проходит через 40 городов Китая и имеет протяженность около 34 175 миль (55 000 км) — достаточно, чтобы 1,5 раза обогнуть экватор, пишет South China Morning Post. Главное преимущество системы — ее эффективность. По словам директора проекта Лю Юньцзе, FNTF не только объединяет отдельные хабы, но и обеспечивает 98% эффективности одного центра, работая при этом как целостный механизм. Это делает систему революционной для сценариев со сверхвысокими требованиями к работе в реальном времени — таких как обучение больших моделей ИИ, телемедицина и промышленный интернет.

FNTF — центральный элемент национальной стратегии «Восточные данные, западные вычисления», которую впервые обозначили еще в 2013 году в рамках планов построения масштабной научной инфраструктуры. Ее идея — соединить ресурсно богатые регионы западного Китая с экономически активными районами на востоке, где спрос на обработку данных и развитие ИИ значительно выше. Новая сеть работает круглосуточно, поддерживает 128 других сетей, а также способна одновременно проводить 4 096 сервисных тестов, пишет Daily. Во время ранних испытаний команда Лю передала 72 ТБ данных с радиотелескопа менее чем за 1,6 часа. При обычном интернет-соединении такая передача заняла бы около 699 дней, отметил он. Система также уже доказала свою эффективность в проектах разработки ИИ.

«Этот гигантский компьютер — это амбициозная ставка, которая может предоставить Китаю преимущество в развитии ИИ. В будущем сеть будет открыта для секторов промышленного производства, энергетики, электроснабжения и низковысотной экономики», — отмечают Лю Юньцзе и The Security Fact.

Несмотря на успехи на старте, неизвестно, как хорошо сеть будет работать в долгосрочном режиме. FNTF является так называемой детерминированной сетью, где каждый пакет данных передвигается по четкому, заранее определенному графику — подобно поезду с фиксированным расписанием. Хотя преимущества такого подхода очевидны (о чем свидетельствуют первые тестирования), работа системы в масштабе всей страны требует сверхвысокой стабильности сети и значительных энергетических ресурсов. Но Китай четко уверен в своем курсе. Представитель Китайской инженерной академии У Хэцюань, член комитета по оценке FNTF, заявил Daily, что система уже используется для исследований в сфере 5G и 6G. Если система выдержит в долгосрочной перспективе, она может существенно ускорить развитие ИИ в стране.

Источник: Gizmodo