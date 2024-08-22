Китайская компания дала работникам дополнительный выходной для «изучения» Black Myth: Wukong

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Релиз Black Myth: Wukong 20 августа побудил китайскую компанию отправить почти всех работников на выходной — однако с двумя интересными предпосылками.

Если верить автопереводу объявлений компании, опубликованных на Twitter (через Dexerto), дополнительный выходной мог получить любой работник, имеющий предварительный заказ на игру, но только для версии на ПК или PlayStation 5 (релиз на Xbox был отложен на неопределенный срок, поэтому эту версию решили не учитывать в предложении).

В письме, которое было заверено подписью и печатью «Chengdu Science and Technology», сказано, что отгул запланирован не для досуга, а для «настоящей работы». Также в тексте работников попросили быть на связи на случай, если какой-то «Мистер Лей не сможет самостоятельно пройти игру и будет нуждаться в помощи».

Со своей стороны компания обещала бесплатный кофе и вроде как «Deluxe Editions» Black Myth.

Онлайн-курс Data Analytics від Mate academy. Здобудьте навички роботи з даними в Mate! 80% практики + підтримка досвідчених менторів = ваш успіх у Data Analytics. Реєструйтесь на курс зі знижкою та розпочніть нову кар'єру! Отримати знижку на курс

«От всей души поздравляем сотрудников, которые добросовестно работают в разных подразделениях и на разных должностях. Желаю всем весело провести время!», — говорится в конце сообщения

Black Myth: Wukong — ролевой приключенческий боевик компании Game Science, созданный по мотивам классического китайского романа «Путешествие на Запад». Игра побила рекорд Steam сразу после запуска, зафиксировав второе по величине количество одновременных игроков на платформе, уступив лишь PUBG.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.