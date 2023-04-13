Китайский DART. В 2025 году КНР опробует собственную систему планетарной защиты — для «тарана» выбрали астероид 2019 VL5

Китайская миссия объединит «таран» астероида и наблюдение за его влиянием в одном запуске, сообщает Spacenews со ссылкой на презентацию Китайской лаборатории исследования глубокого космоса, представленную на 8-й Конференции Международной академии астронавтики, посвященной планетарной защите.

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Целью для испытания системы планетарной защиты был выбран околоземный объект 2019 VL5 с 30-метровым диаметром. В 2025 году запустят ракету Long March 3B – сразу с «аппаратом-ударником» и кораблем-наблюдателем: первым достигнет объекта именно второй – для начальных наблюдений и оценки топографии астероида, а позже ударный элемент врежется в астероид на относительной скорости 6,4 км/с. В планах – изменить скорость объекта до 5 см/с.

Корабль-наблюдатель, оборудованный оптическими, радарными и лазерными средствами дистанционного зондирования, а также анализатором пыли и частиц, будет оценивать влияние ударника на астероид. Камера высокого разрешения на борту наблюдателя также зафиксирует выброс, спровоцированный столкновением, находясь на 30-километровой орбите — перпендикулярной траектории ударного элемента.

Во время ежегодных окон в наблюдениях в октябре и ноябре к изучению последствий тарана присоединятся наземные телескопы, а также орбитальный телескоп Сюньтянь.

Миссия сочетает в себе элементы NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) и Hera Европейского космического агентства (позже будет наблюдать за целевой системой DART, чтобы точнее изучить последствия столкновения).

Американское космическое агентство запустило зонд-камикадзе DART в ноябре 2021 года, а 26 сентября 2022 года он протаранил астероид Диморфос. В настоящее время установлено, что орбиту объекта удалось изменить, а значит, это первое в истории успешное испытание системы планетарной защиты. Столкновение 550-килограммового зонда с астероидом также оставило след длиной около 10 тысяч километров. Телескопы Джеймса Уэбба и Хаббла позже поделились своими снимками, сделанными после удара – они впервые одновременно наблюдали одну и ту же небесную цель.

Испытание Китая является частью широкомасштабного плана планетарной обороны, который страна разрабатывает для противодействия угрозам, созданным околоземными астероидами, включая систему обнаружения астероидов и систему раннего предупреждения. В предыдущих отчетах отмечалось, что миссия по испытаниям планетарной защиты изначально была нацелена на астероид 2020 PN1 и должна быть запущена в 2026 году.

2019 VL5 — это, гораздо меньший, чем Диморфос, астероида класса Атен (группа объектов, пересекающих орбиту Земли, но имеющих орбитальный период менее одного года). Его предшественник 2020 PN1 теперь считается резервной целью вместе с несколькими другими объектами, на тот случай, если миссию придется запустить в 2026 или 2027 годах.