Новости Наука и космос 13.04.2023 в 13:13

Китайский DART. В 2025 году КНР опробует собственную систему планетарной защиты — для «тарана» выбрали астероид 2019 VL5

Катерина Даньшина

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Китайская миссия объединит «таран» астероида и наблюдение за его влиянием в одном запуске, сообщает Spacenews со ссылкой на презентацию Китайской лаборатории исследования глубокого космоса, представленную на 8-й Конференции Международной академии астронавтики, посвященной планетарной защите.

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Целью для испытания системы планетарной защиты был выбран околоземный объект 2019 VL5 с 30-метровым диаметром. В 2025 году запустят ракету Long March 3B – сразу с «аппаратом-ударником» и кораблем-наблюдателем: первым достигнет объекта именно второй – для начальных наблюдений и оценки топографии астероида, а позже ударный элемент врежется в астероид на относительной скорости 6,4 км/с. В планах – изменить скорость объекта до 5 см/с.

Корабль-наблюдатель, оборудованный оптическими, радарными и лазерными средствами дистанционного зондирования, а также анализатором пыли и частиц, будет оценивать влияние ударника на астероид. Камера высокого разрешения на борту наблюдателя также зафиксирует выброс, спровоцированный столкновением, находясь на 30-километровой орбите — перпендикулярной траектории ударного элемента.

Во время ежегодных окон в наблюдениях в октябре и ноябре к изучению последствий тарана присоединятся наземные телескопы, а также орбитальный телескоп Сюньтянь.

Китайский DART. В 2025 году КНР опробует собственную систему планетарной защиты — для «тарана» выбрали астероид 2019 VL5
Наиболее подробный снимок поверхности Диморфоса, полученный аппаратами DART

Миссия сочетает в себе элементы NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) и Hera Европейского космического агентства (позже будет наблюдать за целевой системой DART, чтобы точнее изучить последствия столкновения).

Испытание Китая является частью широкомасштабного плана планетарной обороны, который страна разрабатывает для противодействия угрозам, созданным околоземными астероидами, включая систему обнаружения астероидов и систему раннего предупреждения. В предыдущих отчетах отмечалось, что миссия по испытаниям планетарной защиты изначально была нацелена на астероид 2020 PN1 и должна быть запущена в 2026 году.

2019 VL5 — это, гораздо меньший, чем Диморфос, астероида класса Атен (группа объектов, пересекающих орбиту Земли, но имеющих орбитальный период менее одного года). Его предшественник 2020 PN1 теперь считается резервной целью вместе с несколькими другими объектами, на тот случай, если миссию придется запустить в 2026 или 2027 годах.


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