Китайский процессор PowerLeader PowerStar P3-01105 оказался переименованным Intel Core i5-10105 – Geekbench

Согласно свежей записи в базе данных теста Geekbench, недавно анонсированный китайский процессор PowerLeader PowerStar P3-01105 фактически является переименованным чипом Intel. Под крышкой с другим названием на самом деле находится процессор Comet Lake.

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Предположительно PowerStar P3-01105 на самом деле является процессором Core i5-10105, учитывая очень похожие характеристики и название. Согласно данным Geekbench, идентификатор CPU соответствует семейству Comet Lake (10-е поколение).

Китайский процессор имеет четыре ядра с тактовой частотой 3,7-4,4 ГГц. Он оснащен 6 МБ кэш-памяти L3 и имеет TDP 65 Вт. Характеристики и производительность соответствуют процессору Intel Core i3 10-го поколения.

Компания поставила перед собой амбициозную цель продать 1,5 млн процессоров Powerstar. Планируется продавать их исключительно в составе готовых систем. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг недавно высказывался о возможном вреде санкций США в отношении Китая для американских производителей: «Если Китай не сможет покупать что-либо у США, он просто создаст это сам». Практика показывает, что может быть и третий вариант, а на месте Intel может оказаться NVIDIA.

Источник: VideoCardz