Создание монолитных многоядерных процессоров чрезвычайно сложно даже для известных разработчиков микросхем. Для китайских разработчиков процессоров, многие из которых не имеют доступа к передовым производственным узлам, единственный способ создать процессор с большим количеством ядер – чиплетный дизайн. Именно это и сделал производитель Loongson – объединил два 16-ядерных чипа на одной подложке.

Ранее в этом году Loongson начал поставки процессора 3C5000, построенного из 16 ядер LA464 на собственной микроархитектуре LoongArch. У чипов было до 64 МБ кэш-памяти и поддержка четырех 64-разрядных интерфейсов памяти DDR4-3200 ECC. В Loongson 3D5000 объединили два чипа 3C5000 на единой подложке, создав таким образом 32-ядерный процессор с восемью каналами памяти. В многопроцессорной конфигурации можно объединить до четырех 3D5000 для построения сервера с числом ядер до 128.

Loongson поделился данными об энергопотреблении новинки – оно далеко от идеала. Процессор потребляет 130 Вт на частоте 2,0 ГГц и 170 Вт на частоте 2,20 ГГц.

Тем не менее создание 32-ядерного процессора на основе проприетарной микроархитектуры является достижением, как и способность создавать процессоры на чиплетной основе. Китайская компания SMIC, которая производит чипы для Loongson, постепенно внедряет более продвинутые узлы, однако она значительно отстает от лидера рынка TSMC. Именно по причине технологического отставания такие компании, как Loongson, не могут предложить продукты, сравнимые с процессорами AMD и Intel. Чиплетная компоновка может частично компенсировать это отставание с точки зрения производительности.

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В Loongson утверждают, что 32-ядерный процессор 3D5000 набрал 400 баллов в базовом тесте SPEC CPU2006, тогда как результат двухпроцессорной сборки на базе 3D5000 превысил 800 баллов. Разработчик ожидает дальнейшей линейной масштабируемости систем на этих чипах.

Loongson готовится рассылке инженерных образцов своих 32-ядерных процессоров в первой половине 2023 года, коммерческие поставки начнутся позже. Возможно, процессоры Loongson не попадут в россию – россми сообщают о негласном запрете поставок чипов этого производителя. Китайское правительство и компания Loongson открыто не вводили подобного запрета.

Источник: Tom’s Hardware