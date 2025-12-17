Новости Игры 17.12.2025 comment views icon

Larian впервые раскрыла официальные продажи Baldur's Gate 3 — более 20 млн копий

Маргарита Юзяк

Larian вперше розкрила офіційні продажі Baldur's Gate 3 — понад 20 млн копій

Основатель и руководитель Larian Studios Свен Винке говорит, что Baldur’s Gate 3 за два года после релиза продалась тиражом более 20 млн копий, что делает ее одной из самых успешных RPG всех времен.

Глава студии впервые публично подтвердил продажи в разговоре перед The Game Awards. Игра, основанная на Dungeons & Dragons и лицензии Hasbro, получила многочисленные награды и «Игру года», а также стала главным прорывом для бельгийской студии, основанной в 1996 году. Благодаря успеху BG3 разработчики получили финансовую свободу для следующего крупного проекта — новой самой масштабной Divinity.

Будущая Divinity

На The Game Awards студия подтвердила возвращение к собственной темной фэнтезийной вселенной. Larian изначально планировала продолжать работу с Wizards of the Coast над Dungeons & Dragons, но отказалась от этого. По словам Винке, команда несколько месяцев работала над новым D&D-проектом, прежде чем поняла, что потеряла интерес. И это не первый раз, когда разработчики хитовой Baldur’s Gate 3 отказывались от идей, когда им было скучно.

«Концептуально, на месте были все ингредиенты для действительно крутой игры, кроме сердец разработчиков», — объяснил руководитель.

Divinity планируют выпустить в раннем доступе, как и предыдущие игры студии, но релиз точно не состоится в 2026 году.

«Я думаю, что это будет наш выход на волю. Это пошаговая ролевая игра, со всем, что вы видели от нас раньше, но теперь поднятая на новый уровень», — добавляет он.

Одной из причин отказа от Dungeons & Dragons стала сама система настольной игры. Винке признал, что ее было сложно адаптировать к видеоиграм. В новом проекте они создадут новую систему, которую гораздо легче понять. Кроме того, Larian перешла на новый движок, что уже принесло технические вызовы, но команда убеждена: этот шаг оправдан. Разработчики планируют сделать мир более плавным и масштабным и еще сильнее подчеркнуть кинематографическое повествование, которое стало одной из ключевых черт Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 / Larian

Larian также пытается сократить цикл разработки. Baldur’s Gate 3 создавали шесть лет, в частности из-за масштаба проекта и проблем, связанных с Covid-19. Для Divinity студия ориентируется на три-четыре года, потому что такой временной промежуток «гораздо полезнее, чем шесть лет». И это совпадает с предыдущими словами Винке. Финансовый успех BG3, по словам Винке, позволяет студии вкладывать еще больше ресурсов в эксперименты с нарративом. В Divinity команда хочет еще сильнее развить идею историй, которые существенно отличаются в зависимости от решений игрока.

При этом студия не сбавляет темпы разработки. Сейчас параллельно ведется создание большого количества квестов и сюжетных линий. Это требует значительно больших команд сценаристов и дизайнеров, чем когда-либо ранее у Larian. Но сам творческий процесс ускорить невозможно, потому что «на скорую руку» результат совсем не такой, как они хотят.

Для тех, кто выступает категорически против ИИ, есть новость. Студия использует генеративный искусственный интеллект в Divinity, но ограниченно. В самой игре не будет контента, созданного ИИ, поскольку студия «все пишет сама». Но инструменты ИИ применяют для исследования идей, презентаций, концепт-артов и текстов-заглушек.

Будущая Divinity

По состоянию на сегодня в Larian работает 530 сотрудников в семи офисах в Европе, Северной Америке и Азии. Студия остается независимой: Винке и его жена владеют большинством акций, тогда как китайская Tencent имеет миноритарную долю и представлена в совете директоров без влияния на ежедневную работу.

Напомним, что недавно Baldur’s Gate 3 получила большой финальный патч с поддержкой модов, новые классы и кросплей. С тех пор игроки загрузили 350+ млн модов.

Источник: Bloomberg

