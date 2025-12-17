Larian впервые раскрыла официальные продажи Baldur's Gate 3 — более 20 млн копий

Основатель и руководитель Larian Studios Свен Винке говорит, что Baldur’s Gate 3 за два года после релиза продалась тиражом более 20 млн копий, что делает ее одной из самых успешных RPG всех времен.

Глава студии впервые публично подтвердил продажи в разговоре перед The Game Awards. Игра, основанная на Dungeons & Dragons и лицензии Hasbro, получила многочисленные награды и «Игру года», а также стала главным прорывом для бельгийской студии, основанной в 1996 году. Благодаря успеху BG3 разработчики получили финансовую свободу для следующего крупного проекта — новой самой масштабной Divinity.

На The Game Awards студия подтвердила возвращение к собственной темной фэнтезийной вселенной. Larian изначально планировала продолжать работу с Wizards of the Coast над Dungeons & Dragons, но отказалась от этого. По словам Винке, команда несколько месяцев работала над новым D&D-проектом, прежде чем поняла, что потеряла интерес. И это не первый раз, когда разработчики хитовой Baldur’s Gate 3 отказывались от идей, когда им было скучно.

«Концептуально, на месте были все ингредиенты для действительно крутой игры, кроме сердец разработчиков», — объяснил руководитель.

Divinity планируют выпустить в раннем доступе, как и предыдущие игры студии, но релиз точно не состоится в 2026 году.

«Я думаю, что это будет наш выход на волю. Это пошаговая ролевая игра, со всем, что вы видели от нас раньше, но теперь поднятая на новый уровень», — добавляет он.

Одной из причин отказа от Dungeons & Dragons стала сама система настольной игры. Винке признал, что ее было сложно адаптировать к видеоиграм. В новом проекте они создадут новую систему, которую гораздо легче понять. Кроме того, Larian перешла на новый движок, что уже принесло технические вызовы, но команда убеждена: этот шаг оправдан. Разработчики планируют сделать мир более плавным и масштабным и еще сильнее подчеркнуть кинематографическое повествование, которое стало одной из ключевых черт Baldur’s Gate 3.

Larian также пытается сократить цикл разработки. Baldur’s Gate 3 создавали шесть лет, в частности из-за масштаба проекта и проблем, связанных с Covid-19. Для Divinity студия ориентируется на три-четыре года, потому что такой временной промежуток «гораздо полезнее, чем шесть лет». И это совпадает с предыдущими словами Винке. Финансовый успех BG3, по словам Винке, позволяет студии вкладывать еще больше ресурсов в эксперименты с нарративом. В Divinity команда хочет еще сильнее развить идею историй, которые существенно отличаются в зависимости от решений игрока.

При этом студия не сбавляет темпы разработки. Сейчас параллельно ведется создание большого количества квестов и сюжетных линий. Это требует значительно больших команд сценаристов и дизайнеров, чем когда-либо ранее у Larian. Но сам творческий процесс ускорить невозможно, потому что «на скорую руку» результат совсем не такой, как они хотят.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Для тех, кто выступает категорически против ИИ, есть новость. Студия использует генеративный искусственный интеллект в Divinity, но ограниченно. В самой игре не будет контента, созданного ИИ, поскольку студия «все пишет сама». Но инструменты ИИ применяют для исследования идей, презентаций, концепт-артов и текстов-заглушек.

По состоянию на сегодня в Larian работает 530 сотрудников в семи офисах в Европе, Северной Америке и Азии. Студия остается независимой: Винке и его жена владеют большинством акций, тогда как китайская Tencent имеет миноритарную долю и представлена в совете директоров без влияния на ежедневную работу.

Напомним, что недавно Baldur’s Gate 3 получила большой финальный патч с поддержкой модов, новые классы и кросплей. С тех пор игроки загрузили 350+ млн модов.

Источник: Bloomberg