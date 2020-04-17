Lenovo представила новые геймерские ноутбуки Legion, включая первую модель на APU AMD Ryzen 4000





В начале месяца Lenovo в числе прочих производителей представила в рамках линейки Legion парочку новых игровых ноутбуков с новейшими CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super. Как оказалось, это была своеобразная репетиция перед капитальным обновлением модельного ряда игровых ноутбуков.

К моделям Legion 5i и Legion 7i (это прямые наследники Y540 и Y740 соответственно), с которыми мы уже успели познакомиться, сейчас присоединились более доступные Legion 5, Legion 5Pi и IdeaPad Gaming 3i. Все вышеупомянутые модели, а также компактный Lenovo Legion Y740S, дебютировавший на январской CES — это и есть модельный ряд игровых ноутбуков Lenovo 2020 года. Увы, подробного списка технических характеристик всех возможных конфигураций новинок нет, так что будет довольствовали теми крупицами, что есть в пресс-релизе.

Напомним, флагманом является Lenovo Legion 7i, получивший новый (сдержанный без изысков) дизайн и топовые характеристики: CPU Core i9 10-го поколения (Comet Lake-H), дискретную графику GeForce RTX 2080 Super в исполнении Max-Q, 15,6-дюймовый экран разрешением Full HD с частотой обновления изображения до 240 Гц и аккумулятор емкостью 80 Вт•ч (Lenovo обещает до 8 часов автономной работы) с поддержкой быстрой зарядки Rapid Charge Pro (50% за полчаса).

Также Lenovo Legion 7i оснащается новой клавиатурой TrueStrike островного типа с RGB-подсветкой Corsair iCue (более 16 млн цветов и четыре зоны), поддержкой Anti-Ghosting, ходом клавиш 1,3 мм, большими клавишами-стрелками и цифровым блоком. Также можно отметить увеличенный на 39% трекпад с поддержкой Windows Precision. Отдельно производитель выделяет новую высокоэффективную систему охлаждения Legion Coldfront 2.0, сочетающую 2-мм испарительную камеру Vapor Chamber Cooling System и два вентилятора (в каждом из которых по 83 лопасти, изготовленных из жидкокристаллического полимера), и функцию Q-Control 3.0, чтобы переключаться между тремя режимами работы вентиляторов (Quiet, Balanced и Performance). Клавиатура TrueStrike и СО Legion Coldfront 2.0 используется во всех новых моделях Legion.

На ступень ниже стоит массовый Legion 5i, который будет доступен в двух вариантах с 15,6- и 17,3-дюймовым экраном IPS Full HD. 15-дюймовая версия (2,5 кг) оснащается экраном с поддержкой частоты 240 Гц и сертификатом VESA DisplayHDR 400, тогда как 17-дюймовая (2,98 кг) получила панель 144 Гц. Также в конфигурацию входит дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ DDR4 и PCIe-накопитель объемом 1 ТБ. Но самое интересное у 15-дюймового Legion 5i на базе Intel Comet Lake-H будет вариант на APU AMD Ryzen 4000 — вплоть до Ryzen 7 4800H (8 ядер/16 потоков, 2,9/4,2 ГГц). Он будет называть просто Legion 5, без буквы «i», которая обозначает CPU Intel, и станет первым ноутбуком Lenovo на платформе Ryzen 4000, присоединившись к тем нескольким моделям других производителей. Для Legion 5i и Legion 5 также заявлена поддержка Wi-Fi 6, аудиоподсистема Dolby Atmos и автономность на уровне 8 часов.

Модель Lenovo Legion 5Pi ориентирована на стримеров. Она выделяется минималистичным дизайном с белым логотипом «Y», а ее корпус окрашен в специальный оттенок серого Iron Grey. Она оснащается 15-дюймовым экраном Full HD IPS с пиковой яркостью 500 кд/м2 (опционально доступна панель с поддержкой частоты 240 Гц, VESA DisplayHDR 400 и Dolby Vision), CPU Intel Core i7 H-Series 10-го поколения, GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, клавиатурой Lenovo Legion TrueStrike и аккумулятором емкостью 80 Вт•ч. Также Lenovo Legion 5Pi отличается поддержкой Wi-Fi 6 и аудиоподсистемой Harman Kardon с поддержкой объемного звучания Dolby Atmos.

Наконец, модель IdeaPad Gaming 3i с 15,6-дюймовым экраном Full HD IPS (опционально панель 120 Гц), которая является входным билетом в мир мобильных игровых ПК Lenovo. В данном случае можно рассчитывать на Core i7 H-серии 10-го поколения, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и SSD емкостью 512 ГБ. IdeaPad Gaming 3i оснащается клавиатурой с подсветкой, ходом клавиш 1,5 мм, большими клавишами-стрелками и цифровым блоком. Кроме того, позже к IdeaPad Gaming 3i присоединится вариант IdeaPad Gaming 3 на процессорах AMD Ryzen (каких именно, не уточняется).

Одновременно Lenovo также представила десктопы Lenovo Legion Tower 5i и IdeaCentre Gaming 5i. Модель Legion Tower 5i оснащается пока еще не представленными официально настольными CPU Intel Comet Lake-S, и на подходе вариант с чипами AMD. Также она предлагает NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER и передовую систему охлаждения ColdFront 2.0. Модель IdeaCentre Gaming 5i станет более доступной альтернативной Legion Tower 5i с NVIDIA GeForce RTX 2060. Она также должна получить вариант с CPU AMD Ryzen. Увы, полные характеристики десктопов пока не раскрываются.

Источник: Lenovo