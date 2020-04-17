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Lenovo представила новые геймерские ноутбуки Legion, включая первую модель на APU AMD Ryzen 4000

Lenovo представила новые геймерские ноутбуки Legion, включая первую модель на APU AMD Ryzen 4000

Lenovo представила новые геймерские ноутбуки Legion, включая первую модель на APU AMD Ryzen 4000


В начале месяца Lenovo в числе прочих производителей представила в рамках линейки Legion парочку новых игровых ноутбуков с новейшими CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super. Как оказалось, это была своеобразная репетиция перед капитальным обновлением модельного ряда игровых ноутбуков.

К моделям Legion 5i и Legion 7i (это прямые наследники Y540 и Y740 соответственно), с которыми мы уже успели познакомиться, сейчас присоединились более доступные Legion 5, Legion 5Pi и IdeaPad Gaming 3i. Все вышеупомянутые модели, а также компактный Lenovo Legion Y740S, дебютировавший на январской CES — это и есть модельный ряд игровых ноутбуков Lenovo 2020 года. Увы, подробного списка технических характеристик всех возможных конфигураций новинок нет, так что будет довольствовали теми крупицами, что есть в пресс-релизе.

Lenovo Legion 7i

Напомним, флагманом является Lenovo Legion 7i, получивший новый (сдержанный без изысков) дизайн и топовые характеристики: CPU Core i9 10-го поколения (Comet Lake-H), дискретную графику GeForce RTX 2080 Super в исполнении Max-Q, 15,6-дюймовый экран разрешением Full HD с частотой обновления изображения до 240 Гц и аккумулятор емкостью 80 Вт•ч (Lenovo обещает до 8 часов автономной работы) с поддержкой быстрой зарядки Rapid Charge Pro (50% за полчаса).

Также Lenovo Legion 7i оснащается новой клавиатурой TrueStrike островного типа с RGB-подсветкой Corsair iCue (более 16 млн цветов и четыре зоны), поддержкой Anti-Ghosting, ходом клавиш 1,3 мм, большими клавишами-стрелками и цифровым блоком. Также можно отметить увеличенный на 39% трекпад с поддержкой Windows Precision. Отдельно производитель выделяет новую высокоэффективную систему охлаждения Legion Coldfront 2.0, сочетающую 2-мм испарительную камеру Vapor Chamber Cooling System и два вентилятора (в каждом из которых по 83 лопасти, изготовленных из жидкокристаллического полимера), и функцию Q-Control 3.0, чтобы переключаться между тремя режимами работы вентиляторов (Quiet, Balanced и Performance). Клавиатура TrueStrike и СО Legion Coldfront 2.0 используется во всех новых моделях Legion.

Legion 5i

На ступень ниже стоит массовый Legion 5i, который будет доступен в двух вариантах с 15,6- и 17,3-дюймовым экраном IPS Full HD. 15-дюймовая версия (2,5 кг) оснащается экраном с поддержкой частоты  240 Гц и сертификатом VESA DisplayHDR 400, тогда как 17-дюймовая (2,98 кг) получила панель 144 Гц. Также в конфигурацию входит дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ DDR4 и PCIe-накопитель объемом 1 ТБ. Но самое интересное у 15-дюймового Legion 5i на базе Intel Comet Lake-H будет вариант на APU AMD Ryzen 4000 — вплоть до Ryzen 7 4800H (8 ядер/16 потоков, 2,9/4,2 ГГц). Он будет называть просто Legion 5, без буквы «i», которая обозначает CPU Intel, и станет первым ноутбуком Lenovo на платформе Ryzen 4000, присоединившись к тем нескольким моделям других производителей. Для Legion 5i и Legion 5 также заявлена поддержка Wi-Fi 6, аудиоподсистема Dolby Atmos и автономность на уровне 8 часов.

Модель Lenovo Legion 5Pi ориентирована на стримеров. Она выделяется минималистичным дизайном с белым логотипом «Y», а ее корпус окрашен в специальный оттенок серого Iron Grey. Она оснащается 15-дюймовым экраном Full HD IPS с пиковой яркостью 500 кд/м2 (опционально доступна панель с поддержкой частоты 240 Гц, VESA DisplayHDR 400 и Dolby Vision), CPU Intel Core i7 H-Series 10-го поколения, GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, клавиатурой Lenovo Legion TrueStrike и аккумулятором емкостью 80 Вт•ч. Также Lenovo Legion 5Pi отличается поддержкой Wi-Fi 6 и аудиоподсистемой Harman Kardon с поддержкой объемного звучания Dolby Atmos.

IdeaPad Gaming 3i

Наконец, модель IdeaPad Gaming 3i с 15,6-дюймовым экраном Full HD IPS (опционально панель 120 Гц), которая является входным билетом в мир мобильных игровых ПК Lenovo. В данном случае можно рассчитывать на Core i7 H-серии 10-го поколения, NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и SSD емкостью 512 ГБ. IdeaPad Gaming 3i оснащается клавиатурой с подсветкой, ходом клавиш 1,5 мм, большими клавишами-стрелками и цифровым блоком. Кроме того, позже к IdeaPad Gaming 3i присоединится вариант IdeaPad Gaming 3 на процессорах AMD Ryzen (каких именно, не уточняется).

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Одновременно Lenovo также представила десктопы Lenovo Legion Tower 5i и IdeaCentre Gaming 5i. Модель Legion Tower 5i оснащается пока еще не представленными официально настольными CPU Intel Comet Lake-S, и на подходе вариант с чипами AMD. Также она предлагает NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER и передовую систему охлаждения ColdFront 2.0. Модель IdeaCentre Gaming 5i станет более доступной альтернативной Legion Tower 5i с NVIDIA GeForce RTX 2060. Она также должна получить вариант с CPU AMD Ryzen. Увы, полные характеристики десктопов пока не раскрываются.

Источник: Lenovo

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