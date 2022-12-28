LG создала объектив с плавным оптическим зумом для смартфонов — зум х4/х9 (эквивалент 100-200+ мм), вероятна интеграция в Apple iPhone 15

Хотя LG недавно ушла с рынка смартфонов, южнокорейская компания продолжает тесно сотрудничать с производителями телефонов и разрабатывать компоненты для своих бывших конкурентов и нынешних партнеров.

Последней технологией, разработанной LG Innotek, является перископический объектив с подвижными компонентами, который обеспечивает плавный ход телеобъектива в диапазоне увеличения 4X-9X (с шагом 1 мкм) без ущерба для качества изображения. При этом модуль остается компактным и сильно не выделяется. LG отмечает, что ее дизайн позволит производителям смартфонов размещать меньше объективов на задней панели своих устройств.

Традиционные объективы со сложенным перископом (например, тот, который дебютировал в Samsung Galaxy S20 Ultra и с тех пор применяется компанией) используют комбинацию оптического и цифрового зума, обычно предлагая фиксированные уровни увеличения, такие как 2X, 3X, 5X, 10X. Новое решение LG содержит крошечный привод зума, очень похожий на те, что есть полнофункциональных беззеркальных или цифровых зеркальных камерах. Привод очень точный и позволяет объективу плавно переключаться в диапазоне увеличения 4X-9X без потери разрешения камеры и качества изображения.

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Пока что Sony – единственный крупный производитель, предлагающий смартфон с настоящим оптическим зумом, Oppo также работает над этой технологией как минимум с 2021 года. Объектив Sony Xperia 1 IV с увеличением 3,5-5,2x эквивалентен 85-125 мм, что немного меньше, чем у новинки LG (100-200+ мм). Меньший диапазон масштабирования на Xperia 1 IV немного ограничил полезность такого зума, кроме того, тестировщики отмечают неидеальное качество съемки камеры Sony.

Новый объектив, по-видимому, полностью совместим с платформой Snapdragon 8 Gen 2 – LG и Qualcomm совместно работают над оптимизацией модуля: обеспечением автофокусировки, автоматической экспозиции, баланса белого, коррекции затенения. Возможно, новинку можно будет увидеть начиная с 5 января – LG заявляет, что некоторые продукты будут представлены на выставке CES 2023.

Велика вероятность, что новой камерой оснастят и iPhone – Apple является крупнейшим клиентом LG Innotek. Эта догадка неплохо сочетается с предварительной информацией о новых перископических объективах в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.

Источники: Phone Arena, The Verge