LG тестирует 6G а терагерцовом диапазоне — удалось передать данные на 320 м

Компания LG продемонстрировала передачу и прием данных 6G в терагерцовом диапазоне волн на расстоянии 320 м вне помещения. Рекорд был поставлен 7 сентября в Институт прикладной физики Fraunhofer (Берлин) в диапазоне частот от 155 ГГц до 175 ГГц. Демонстрация стала значительным продвижением по сравнению с последним публичным тестом LG в августе 2021 года, когда передача данных по 6G произошла на расстояние 100 м.

Чтобы обойти ограничения, накладываемые малой длиной волны, LG и институт Фраунгофера совместно разработали усилитель мощности и малошумящий приемник для улучшения качества входящего сигнала. Многоканальный усилитель мощности LG, использовавшийся в последнем тесте, имел выходную мощность более 20 дБм, что намного выше, чем усилитель ~5 дБм, использовавшийся в предыдущей демонстрации.

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Доктор Ким Бен Хун, технический директор и исполнительный вице-президент LG Electronics, отметил, что демонстрация приближает исследователей к реализации скоростей 6G в 1 Тбит/с в городах и на открытой местности.

Пока LG не сообщила, какой скорости удалось достичь при тестировании. Компания раскроет полные результаты своих испытаний и представит обзор технологии на предстоящем Гранд-саммите 6G, который состоится 23 сентября в научном парке LG в Сеуле.

До коммерческой реализации 6G еще много лет. В своем пресс-релизе LG сообщила, что обсуждение сетевого стандарта не начнутся до 2025 года. Коммерциализация технологии намечена на 2029 год.

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