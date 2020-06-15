Light, создавшая камеру для Nokia 9 и компактную камеру с 16 модулями, уходит из смартфонного бизнеса





В последние годы количество камер в смартфонах стабильно увеличивается. Уже никого не удивишь устройством с четырьмя камерами на задней панели. А в модели Nokia 9 мы даже видели массив из пяти камер, созданием которого занималась компания Light (она разработала специальный чип, помогающий процессору Snapdragon обрабатывать изображения со всех сенсоров). Но теперь компания решила отказаться от дальнейшей разработки решений для мобильной фотографии и заняться другим направлением бизнеса.

Отметим, помимо смартфона Nokia 9 компания Light также создала портативную камеру L16, которая содержала сразу 16 модулей и стоила $2000. Такая камера действительно обеспечивала более высокие результаты по сравнению с существовавшими на тот момент мобильными устройствами, но не дотягивала до возможностей зеркальных и беззеркальных камер, а также она подходила не для всех сценариев съёмки. В своих разработках компания Light стремилась обойти ограничение в виде маленьких сенсоров мобильных устройств, используя несколько отдельных модулей с объективами, характеризующимися различным фокусным расстоянием. Для итогового изображения собирались данные с нескольких или даже всех модулей. Благодаря специальным алгоритмам обработки обеспечивался более высокий результат, чем позволяли достичь смартфоны.

Однако технологии не стояли на месте, камеры с несколькими модулями теперь используются даже в бюджетных смартфонах. Кроме того, размеры и разрешения современных сенсоров возросли, в смартфонах появились перископические модули для обеспечения оптического увеличения изображения, производители внедряют в свои устройства различные программные функции и алгоритмы, улучшающие итоговые снимки, в том числе за счёт объединения изображений с нескольких сенсоров. Таким образом, технологические решения Light утратили свою эксклюзивность и актуальность.

Вероятно, в связи с этим компания решила сменить вид деятельности, и теперь она «больше не работает в индустрии смартфонов». Фактически, Light пошла по стопам Lytro – ещё одной компании, которая когда-то разрабатывала и внедряла новаторские технологии в фотографии. На сайте Light говорится, что в настоящее время компания сосредоточена на «платформе трёхмерного восприятия глубины сцены в реальном времени, которая позволит автомобилям видеть аналогично людям».

Источник: The Verge